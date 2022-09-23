Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Bruma'ya dair flaş detaylar ortaya çıktı! UEFA Avrupa Ligi kadrosu ve sakatlık...

Fenerbahçeli Bruma'ya dair flaş detaylar ortaya çıktı! UEFA Avrupa Ligi kadrosu ve sakatlık...

Fenerbahçe'nin sezon başında PSV'den zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Bruma'ya dair önemli detaylar ortaya çıktı. Jorge Jesus'un bizzat istediği bilinen Bruma'nın UEFA Avrupa Ligi kadrosuna alınmaması, camiayı bir hayli şaşırtmıştı. Bununla beraber, Bruma'nın listede yer almadığını öğrendiği zamana dair detaylar belli oldu. Peki, Bruma ve Jesus arasında neler yaşandı? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 09:31
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçeli Bruma'ya dair flaş detaylar ortaya çıktı! UEFA Avrupa Ligi kadrosu ve sakatlık...

Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda Jorge Jesus'un takımın başına gelmesinin ardından transfer için kolları sıvamıştı.

Fenerbahçeli Bruma'ya dair flaş detaylar ortaya çıktı! UEFA Avrupa Ligi kadrosu ve sakatlık...

Hücum oyununa büyük önem verdiği bilinen Jorge Jesus'un, ilk tercihlerinden biri, Bruma olmuştu.

Fenerbahçeli Bruma'ya dair flaş detaylar ortaya çıktı! UEFA Avrupa Ligi kadrosu ve sakatlık...

Fenerbahçe Bruma için yaptığı transfer açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

Fenerbahçeli Bruma'ya dair flaş detaylar ortaya çıktı! UEFA Avrupa Ligi kadrosu ve sakatlık...

"Kulübümüz, PSV Eindhoven kulübünden Armindo Tué Na Bangna'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı.

Fenerbahçeli Bruma'ya dair flaş detaylar ortaya çıktı! UEFA Avrupa Ligi kadrosu ve sakatlık...

Bruma lakabıyla bilinen kanat oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Fenerbahçeli Bruma'ya dair flaş detaylar ortaya çıktı! UEFA Avrupa Ligi kadrosu ve sakatlık...

Bruma'ya 'Türkiye'nin en büyük spor kulübüne hoş geldin' diyor; Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Fenerbahçeli Bruma'ya dair flaş detaylar ortaya çıktı! UEFA Avrupa Ligi kadrosu ve sakatlık...

Bununla beraber Bruma da, basın toplantısında yaptığı açıklamada Jorge Jesus'un transfer öncesi kendisini aradığını ve çağırdığını şu sözlerle açıklamıştı:

Fenerbahçeli Bruma'ya dair flaş detaylar ortaya çıktı! UEFA Avrupa Ligi kadrosu ve sakatlık...

"Transfer sürecinde hocamızdan bir telefon aldım. Kendisi bana beni istediğini söyledi, kulübün bu seneki hedeflerinden bahsetti. Ben de buraya gelmek istedim.

Fenerbahçeli Bruma'ya dair flaş detaylar ortaya çıktı! UEFA Avrupa Ligi kadrosu ve sakatlık...

Fenerbahçe zaten büyük bir kulüp, ben de bu takıma katkı sağlamak için buradayım. Umarım oyuncular en iyi performanslarında olur ve hedefimize ulaşırız."

Fenerbahçeli Bruma'ya dair flaş detaylar ortaya çıktı! UEFA Avrupa Ligi kadrosu ve sakatlık...

JESUS UEFA KADROSUNA ALMADI
Öte yandan Jorge Jesus, sürpriz bir kararla Bruma'yı, yaklaşık 1 ay sürecek sakatlığından ötürü UEFA kadrosunda almadığını şu sözlerle ifade etmişti:

Fenerbahçeli Bruma'ya dair flaş detaylar ortaya çıktı! UEFA Avrupa Ligi kadrosu ve sakatlık...

"Bruma grup aşamasındaki listeye dahil edilmedi. Grupta 6 maç oynayacağız. Kendisinin 1 ay süren sakatlığı var. Sakat olduğu için grup aşamasında liste dışında bırakmaya karar verdik. Bruma belki bir sonraki turda listeye dahil olabilir."

Fenerbahçeli Bruma'ya dair flaş detaylar ortaya çıktı! UEFA Avrupa Ligi kadrosu ve sakatlık...

BRUMA NEDEN OYNATILMIYOR?
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Bruma'ya dair önemli detaylar ortaya çıktı.

Fenerbahçeli Bruma'ya dair flaş detaylar ortaya çıktı! UEFA Avrupa Ligi kadrosu ve sakatlık...

Bruma'nın, Ocak ayında UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almak için kararlı olduğu ve yeniden kendisini yeşil sahalarda göstermek istediği kaydedildi.

Fenerbahçeli Bruma'ya dair flaş detaylar ortaya çıktı! UEFA Avrupa Ligi kadrosu ve sakatlık...

Yıldız futbolcu, Jorge Jesus'a kendisini ispatlamak istiyor ve Portekizli çalıştırıcının güvenini boşa çıkarmak istemiyor.

Fenerbahçeli Bruma'ya dair flaş detaylar ortaya çıktı! UEFA Avrupa Ligi kadrosu ve sakatlık...

LİSTEDE OLMAMASINA ŞAŞIRDI
Ancak Bruma, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarındaki kadrosunda olmamasına şaşırmış durumda. Jesus'un dediği gibi, yıldız ismin sakatlığı vardı ancak bu sakatlık uzun süreli değildi ve yapılan sağlık kontrollerinde, Bruma'nın kısa süre içinde sahalara döneceği teknik ekibe iletilmişti.

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