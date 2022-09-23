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Fenerbahçe'de yükseliş devri! Kadro değeri zirve yaptı

Yeni hocası Jorge Jesus ile hem Süper Lig'de hem UEFA Avrupa Ligi'nde müthiş bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'nin kadro değeri de yükselişe geçti... Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde iyi bir çizgi yakalayan Kanarya’da oyuncu ve takım değeri de artışa geçerek zirve yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de yükseliş devri! Kadro değeri zirve yaptı

Sarı- lacivertliler bu sezon yaptığı transferler sonrası Transfermarkt'ın kriterlerine göre 179.5 milyon euro piyasa değerine ulaştı. Fenerbahçe böylece sitenin bu hesaplamayı yaptığı 2010 yılından bu yana, Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek kadro olarak tarihe geçti... Kanarya'da oyuncuların değerleri de artış kaydetti. Diego Rossi'nin değeri 14.5 milyon euro'ya, Arda Güler'in 9 milyon euro'ya, Crespo ve Osayi'nin 8 milyon euro'ya, İrfan Can Kahveci'nin 8.5 milyon euro'ya, Ferdi Kadıoğlu'nun ise 10.5 milyon euro'ya çıktı. Kaleci Altay Bayındır 15 milyon euro, Attila Szalai ise 14 milyon euro piyasa değerine sahip. Sarı-lacivertliler, Jesus yönetiminde lig+Avrupa kupalarında oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

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