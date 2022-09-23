Fenerbahçe'de yükseliş devri! Kadro değeri zirve yaptı

Sarı- lacivertliler bu sezon yaptığı transferler sonrası Transfermarkt'ın kriterlerine göre 179.5 milyon euro piyasa değerine ulaştı. Fenerbahçe böylece sitenin bu hesaplamayı yaptığı 2010 yılından bu yana, Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek kadro olarak tarihe geçti... Kanarya'da oyuncuların değerleri de artış kaydetti. Diego Rossi'nin değeri 14.5 milyon euro'ya, Arda Güler'in 9 milyon euro'ya, Crespo ve Osayi'nin 8 milyon euro'ya, İrfan Can Kahveci'nin 8.5 milyon euro'ya, Ferdi Kadıoğlu'nun ise 10.5 milyon euro'ya çıktı. Kaleci Altay Bayındır 15 milyon euro, Attila Szalai ise 14 milyon euro piyasa değerine sahip. Sarı-lacivertliler, Jesus yönetiminde lig+Avrupa kupalarında oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.