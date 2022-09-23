Enner Valencia'dan Jorge Jesus ve Fenerbahçe açıklaması! "Fazlasıyla güveniyorum"

Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia, Ekvador'un Suudi Arabistan ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Valencia, konuşmasının bir bölümünde, Fenerbahçe ile lige formda başlamasını da değerlendirdi.

İşte o açıklamalar...

"Dünya Kupası'na katılacak her takım gibi, zorlu bir rakiple karşı karşıyayız. Herkes için güzel bir hazırlık olacak. İyi bir maç olmasını umuyoruz. Böylece herkes yapılan işten memnun kalır.

Takıma yeni katılanlar, mutlu ve heyecanlı geldiler. Grubun felsefesini bilmeliler.

"TEKNİK DİREKTÖR (JESUS) VE TAKIM ARKADAŞLARIMA GÜVENİYORUM"

Avrupa'da, en iyi sezon başlangıcımı yaptım. Sadece attığım gollerle alakalı değil, genel performans olarak da en iyisi. Teknik direktörüm ve takım arkadaşlarıma fazlasıyla güveniyorum. Kulübümde iyi vakit geçiriyorum."



Enner Valencia bu sezon toplamda 11 maça çıkarken 8 gol 2 asistlik performans sergilemişti.



