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Derbi startı veriliyor

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinin ilk çalışmasını bugün gerçekleştirecek. Antrenmanda milliler yer almayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 06:50
Derbi startı veriliyor

Fenerbahçe'de 4 günlük izin sona erdi. Sarı-lacivertliler, milli aranın ardından Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına bugün başlayacak. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilecek idmanda milli takımlara gitmeyen oyuncular yer alacak. 13 futbolcunun ulusal takımlarında olması nedeniyle çift kalelere destek amacıyla alt yapıdan bazı oyuncuların da antrenmanlara dahil edilmesi bekleniyor. Teknik heyet bugünden itibaren Beşiktaş ile ilgili analizlerini oyunculara aktarmaya başlayacak.

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