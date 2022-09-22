Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli yıldızdan flaş açıklama! "Oynayamadığım için şaşkınım"

Fenerbahçeli yıldızdan flaş açıklama! "Oynayamadığım için şaşkınım"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezon başında takımın başına getirilen teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe'de keyifler yerinde. Portekizli çalıştırıcıyla birlikte yükselen bir ivme yakalayan sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu, ülke basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 08:11
Fenerbahçeli yıldızdan flaş açıklama! "Oynayamadığım için şaşkınım"

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş ile kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş açıklama! "Oynayamadığım için şaşkınım"

Takımı sezon başında dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'a emanet eden sarı-lacivertliler, oynadığı futbolla taraftarını mest ediyor.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş açıklama! "Oynayamadığım için şaşkınım"

Elindeki geniş rotasyonu iyi değerlendiren Portekizli teknik adam, süre verdiği tüm oyunculardan neredeyse maksimum katkı almayı başardı.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş açıklama! "Oynayamadığım için şaşkınım"

Kanarya'da süresi azalan oyuncular da olurken, bunlardan biri geçtiğimiz sezonun yıldızı olan Miha Zajc oldu.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş açıklama! "Oynayamadığım için şaşkınım"

Geçtiğimiz sezon sergilediği skorer performansla takımın öne çıkan isimlerinden olan Sloven futbolcu, Jesus'un gelişiyle birlikte kesik yedi.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş açıklama! "Oynayamadığım için şaşkınım"

Bu sezon çıktığı 7 maçta 364 dakika süre alan Zajc, Slovenya Milli Takımı'nda açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş açıklama! "Oynayamadığım için şaşkınım"

"NEDEN OYNAMADIĞIMI BİLMİYORUM"

Zajc, Slovenya basınının "Neden oynamıyorsun?" sorusuna "Neden oynamıyorum ben de bilmiyorum. Oynayamadığım için ben de şaşkınım.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş açıklama! "Oynayamadığım için şaşkınım"

Çünkü daha önce düzenli olarak ilk 11'de oynuyordum.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş açıklama! "Oynayamadığım için şaşkınım"

Umarım milli takım arasının ardından bu durum değişir. Biraz dinlenmiş olmak bana da iyi gelebilir" yanıtını verdi.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş açıklama! "Oynayamadığım için şaşkınım"

Zajc, Slovenya'nın Norveç ile oynayacağı maçı takım arkadaşı Joshua King ile konuştuklarını söyleyerek, "Uzun uzun bu maçı konuştuk.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş açıklama! "Oynayamadığım için şaşkınım"

Norveç bizim nasıl bir takım olduğumuzu bilmiyor.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş açıklama! "Oynayamadığım için şaşkınım"

Joshua'ya Oslo'da bizi tanıyacaklarını söyledim" diyerek gülüşmelere neden oldu.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş açıklama! "Oynayamadığım için şaşkınım"

Miha Zajc, bu sezon çıktığı 7 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş açıklama! "Oynayamadığım için şaşkınım"

Sloven futbolcu, geçtiğimiz sezon 41 maçta görev almış ve 9 gol-2 asistlik bir performans sergilemişti.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş açıklama! "Oynayamadığım için şaşkınım"

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Zajc'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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