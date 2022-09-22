Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Ağır fatura! 3 ismin günlük zararr 178 bin lira

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ağır fatura! 3 ismin günlük zararr 178 bin lira

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de sezon başında yapılan transferlerin ardından Bruma, Lemos ve Novak'ın lisansları çıkartılmamıştı. 3 futbolcunun Fenerbahçe'ye zararı ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 16:15
FENERBAHÇE HABERLERİ: Ağır fatura! 3 ismin günlük zararr 178 bin lira

Oldukça hareketli ve heyecanlı bir transfer dönemini geride bırakan Fenerbahçe'de yönetimi en çok zorlayan konulardan birisi 14 yabancı kuralı oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ağır fatura! 3 ismin günlük zararr 178 bin lira

Sarı-Lacivertliler, yabancı sınırından dolayı yeni transferlerden Armindo Bruma'nın yanı sıra Mauricio Lemos ve Filip Novak'i lisans çıkaramadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ağır fatura! 3 ismin günlük zararr 178 bin lira

Üstelik bu 3 futbolcu kendilerine gelen teklifleri geri çevirince, Fenerbahçe ciddi bir mali yükün altına girmek zorunda da kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ağır fatura! 3 ismin günlük zararr 178 bin lira

Dünyada birçok ülkede transfer penceresi kapandığı için Bruma, Lemos ve Novak en azından ara transfer dönemine kadar maçları tribünden izleyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ağır fatura! 3 ismin günlük zararr 178 bin lira

Bruma'nın şu anda 1.5 milyon Euro garanti ücreti var.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ağır fatura! 3 ismin günlük zararr 178 bin lira

Novak 1.2 milyon Euro, Lemos ise 850 bin Euro kazanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ağır fatura! 3 ismin günlük zararr 178 bin lira

Böylece bu 3 futbolcunun kulübe 1 yıllık yükü 3 milyon 550 bin Euro, yani yaklaşık 65 milyon lira seviyesinde.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ağır fatura! 3 ismin günlük zararr 178 bin lira

Bir başka hesaba göre ise Bruma, Lemos ve Novak'ın Fenerbahçe'ye aylık maliyetleri 5 milyon 416 bin lira, günlük maliyetleri ise 178 bin lira.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ağır fatura! 3 ismin günlük zararr 178 bin lira

Zaten ekonomik anlamda zor bir süreçten geçen ve UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması konusunda problemler yaşayan yönetim, bu 3 futbolcunun da ekstra maliyetinin sıkıntısını çekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ağır fatura! 3 ismin günlük zararr 178 bin lira

Fenerbahçe yönetimi bu nedenle Bruma, Novak ve Lemos'la ocak ayında mutlaka yollarını ayırmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ağır fatura! 3 ismin günlük zararr 178 bin lira

BRUMA KİMDİR?

Bruma tam adı ile Armindo Tue Na Bangna 24 Ekim 1994 yılında Gine'nin Bissau şehrinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ağır fatura! 3 ismin günlük zararr 178 bin lira

Kanat pozisyonunda oynayan Portekizli milli futbolcu PSV'de forma giyiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ağır fatura! 3 ismin günlük zararr 178 bin lira

1. 73 metre boyundaki Bruma futbola 2004 yılında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ağır fatura! 3 ismin günlük zararr 178 bin lira

Bruma 2004-2007 yılları arasında Uniao Bissau futbol takımı alt yapısında oynadı. Portekizli futbolcu Bruma 2007- 2012 yıllarında Sporting futbol takımında top koşturdu. Başarılı performansı ile ilgi çeken Bruma Portekiz milli takımında da oynadı.

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