FENERBAHÇE HABERLERİ: Ağır fatura! 3 ismin günlük zararr 178 bin lira

Oldukça hareketli ve heyecanlı bir transfer dönemini geride bırakan Fenerbahçe'de yönetimi en çok zorlayan konulardan birisi 14 yabancı kuralı oldu.
Oldukça hareketli ve heyecanlı bir transfer dönemini geride bırakan Fenerbahçe'de yönetimi en çok zorlayan konulardan birisi 14 yabancı kuralı oldu.
Sarı-Lacivertliler, yabancı sınırından dolayı yeni transferlerden Armindo Bruma'nın yanı sıra Mauricio Lemos ve Filip Novak'i lisans çıkaramadı.
Üstelik bu 3 futbolcu kendilerine gelen teklifleri geri çevirince, Fenerbahçe ciddi bir mali yükün altına girmek zorunda da kaldı.
Dünyada birçok ülkede transfer penceresi kapandığı için Bruma, Lemos ve Novak en azından ara transfer dönemine kadar maçları tribünden izleyecek.
Bruma'nın şu anda 1.5 milyon Euro garanti ücreti var.
Böylece bu 3 futbolcunun kulübe 1 yıllık yükü 3 milyon 550 bin Euro, yani yaklaşık 65 milyon lira seviyesinde.
Bir başka hesaba göre ise Bruma, Lemos ve Novak'ın Fenerbahçe'ye aylık maliyetleri 5 milyon 416 bin lira, günlük maliyetleri ise 178 bin lira.
Zaten ekonomik anlamda zor bir süreçten geçen ve UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması konusunda problemler yaşayan yönetim, bu 3 futbolcunun da ekstra maliyetinin sıkıntısını çekiyor.
Fenerbahçe yönetimi bu nedenle Bruma, Novak ve Lemos'la ocak ayında mutlaka yollarını ayırmayı hedefliyor.
BRUMA KİMDİR?
Bruma tam adı ile Armindo Tue Na Bangna 24 Ekim 1994 yılında Gine'nin Bissau şehrinde dünyaya geldi.
Kanat pozisyonunda oynayan Portekizli milli futbolcu PSV'de forma giyiyor.
1. 73 metre boyundaki Bruma futbola 2004 yılında başladı.
Bruma 2004-2007 yılları arasında Uniao Bissau futbol takımı alt yapısında oynadı. Portekizli futbolcu Bruma 2007- 2012 yıllarında Sporting futbol takımında top koşturdu. Başarılı performansı ile ilgi çeken Bruma Portekiz milli takımında da oynadı.