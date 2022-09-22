FENERBAHÇE HABERİ: Willian Arao'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Beni aradı ve..."

Fenerbahçe'de çok mutluyum. Yeni tecrübeler elde ediyorum. Rio de Janeiro'da uzun yıllar geçirdim ve evimdi. Her şeyi biliyordum. Flamengo'yu bırakmak zor değildi ama kolay da değildi. Eşimle oturup artıları ve eksileri konuştuk. Avrupa'da oynamak, bu deneyimi yaşamak hep hayalimdi.