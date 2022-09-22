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FENERBAHÇE HABERİ: Willian Arao'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Beni aradı ve..."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Brezilya Ligi ekibi Flamengo'dan kadrosuna kattığı Willian Arao takıma çabuk uyum sağladı. Transfer olur olmaz ilk 11'e monte edilen Sambacı futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus'un kadro planlamasında önemli bir yer tutuyor. 30 yaşındaki futbolcu ülke basınına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye transfer sürecinden bahsetti. Jesus'un kendisini aradığını söyleyen Arao, sarı-lacivertlileri tercih etme sebebini açıkladı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 21:05
FENERBAHÇE HABERİ: Willian Arao'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Beni aradı ve..."

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao, milli arada gittiği ülkesi Brezilya'da açıklamalarda bulundu.

İşte Willian Arao'nun sözleri:

FENERBAHÇE HABERİ: Willian Arao'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Beni aradı ve..."

Fenerbahçe'de çok mutluyum. Yeni tecrübeler elde ediyorum. Rio de Janeiro'da uzun yıllar geçirdim ve evimdi. Her şeyi biliyordum. Flamengo'yu bırakmak zor değildi ama kolay da değildi. Eşimle oturup artıları ve eksileri konuştuk. Avrupa'da oynamak, bu deneyimi yaşamak hep hayalimdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Willian Arao'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Beni aradı ve..."

"AYRILMAK KOLAY OLMADI"
Uzun zamandır Flamengo'daydım ve her kupayı kazanmıştım. Flamengo'da yine daha fazla kupa için mücadele edecektim, ayrılmak kolay olmadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Willian Arao'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Beni aradı ve..."

Kupalar kazanacağım bir kulübü bırakıp yeni bir projeye gitmek, yeni bir hayatı seçmek. Eşimle ve babamla konuşup bu kararı aldık. Çok mutluyum.

FENERBAHÇE HABERİ: Willian Arao'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Beni aradı ve..."

Fenerbahçe, Flamengo gibi çok büyük bir kulüp. Çok taraftarı var. Baskı çok büyük. Çünkü, Fenerbahçe dev bir kulüp.

FENERBAHÇE HABERİ: Willian Arao'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Beni aradı ve..."

Şampiyonluk projesini ortaya koyan ve uzun süredir şampiyon olamayan bir kulüp. Buna son vermek için bir ekip oluşturuldu. O ekip için seçilenlerden biri olduğum için mutluyum.

FENERBAHÇE HABERİ: Willian Arao'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Beni aradı ve..."

"JORGE JESUS BENİ ARADI"
Jorge Jesus beni aradı. Projeyi, kulübün beklentisini, rolümü anlattı. Bana güvendiğini söyledi. Jesus'tan bir telefon aldığınızda, bu önemlidir.

FENERBAHÇE HABERİ: Willian Arao'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Beni aradı ve..."

Zaten Avrupa'ya gitme ve büyük bir ligde oynama hayalim vardı. Fenerbahçe gibi bir kulüpten teklif aldığınızda, sizi isteyen teknik direktör Jesus ise 'Hayır' diyemezsiniz.

FENERBAHÇE HABERİ: Willian Arao'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Beni aradı ve..."

Her şey daha rahat olur. Ayrıca, kulübün başkan yardımcısıyla da konuştum. Bana maçlarımı izlediğini ve Jesus'tan önce bile beni istediklerini söyledi. Çok mutlu oldum.

FENERBAHÇE HABERİ: Willian Arao'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Beni aradı ve..."

Jorge Jesus, aynı Flamengo'daki gibi. Elbette insanlar her zaman değişir ve yeni şeyler öğrenir. Ancak, Jesus'un futbol tutkusu her zaman artıyor. Futbolu yoğun şekilde yaşıyor. Hala saha kenarında sürekli bağıran kişi. Her antrenmanda bir şeyler öğretiyor. Jesus ile tekrar çalışmak harika...

FENERBAHÇE HABERİ: Willian Arao'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Beni aradı ve..."

Flamengo'dakine oranla Fenerbahçe'de rolüm değişti. Bana birkaç bazı sorumluluk daha verdi. Oynayacak birçok farklı taktiğimiz, sistemimiz var ve değiştikçe benim rolüm de değişiyor. Avrupa'da futbol, Brezilya'dan daha farklı.

FENERBAHÇE HABERİ: Willian Arao'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Beni aradı ve..."

Türkler'in futbol tutkusu, Brezilyalılar'dan çok daha fazla. Bir maçta sahaya bir şey atıldığı için kulübümüz ceza aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Willian Arao'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Beni aradı ve..."

O gün stadyumda olan bazı kişiler maçtan men edildi. Men edilenlerden biri eşim ve çocuklarımdı. Bir sonraki maç stadyum yine de tam kapasiteydi.

FENERBAHÇE HABERİ: Willian Arao'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Beni aradı ve..."

Stadyumdaki taraftar sayısı da sizi aldatmasın. Milyonlarca taraftarı olan dev bir kulüp.

FENERBAHÇE HABERİ: Willian Arao'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Beni aradı ve..."

Sokakta, restoranda, gezerken sürekli taraftarlar ile karşılaşıyorum.

FENERBAHÇE HABERİ: Willian Arao'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Beni aradı ve..."

Sürekli tezahüratlar yapıyorlar. Bana sürekli şampiyonluk istediklerini söylüyorlar.

FENERBAHÇE HABERİ: Willian Arao'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Beni aradı ve..."

Avrupa Ligi'nde zorlu bir gruptayız. Harika kadroları olan rakiplerimiz var.

FENERBAHÇE HABERİ: Willian Arao'dan flaş Jorge Jesus sözleri! "Beni aradı ve..."

Ancak, bu gruptan çıkmak kulüp olarak hedefimiz. Tur tur gitme kararı aldık.

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