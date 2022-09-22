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Dersimiz Beşiktaş

Sarı-lacivertliler, derbi hazırlıklarına yarın başlayacak. Ligdeki ilk büyük maçından zaferle ayrılmayı hedefleyen Jesus, ezeli rakiplerinin güçlü ve zayıf yönlerini tek tek belirliyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Dersimiz Beşiktaş
Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş maçına çevrildi. Start yarın verilecek. Corendon Alanyaspor maçının ardından oyuncularına dinlenmeleri için önce 3 gün izin veren sonra bunu 4'e çıkaran teknik direktör Jorge Jesus, ezeli rakiplerini mercek altına aldı. Ekibiyle, Beşiktaş'ın oynadığı maçları izlemeye başlayan tecrübeli hoca, siyahbeyazlıların güçlü ve zayıf yönlerini belirliyor. Yarından itibaren bunları oyunculara da aktaracak. Jorge Jesus, Vodafone Park'ta kazanarak hem ilk derbisinden zaferle ayrılmayı hem de şampiyonluk yarışında avantaj sağlamayı hedefliyor.
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