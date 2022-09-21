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Sağol Pereira

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye ikinci gelişinde oynattığı futbol, değişiklikleri, sistemi, kısaca her şeyi tartışıldı. Tek tartışılmayan konu Kanarya'ya getirdiği oyuncular oldu. Çin Ligi'nde Kim Min-Jae'yi 3 milyon euro'ya kadroya kattı. Sarı-lacivertliler onu 18 milyon euro'ya Napoli'ye sattı. Portekiz 2. Ligi'nden 600 bin euro'ya gelen Miguel Crespo'nun piyasa değeri ise 8 milyon euro'ya yükseldi. Kanarya, Portekizli oyuncusunu satmayı düşünmüyor ancak 15-16 milyon euro'luk rakamlar gelirse değerlendirilecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
Sağol Pereira

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye ikinci gelişinde oynattığı futbol, değişiklikleri, sistemi, kısaca her şeyi tartışıldı. Tek tartışılmayan konu Kanarya'ya getirdiği oyuncular oldu. Çin Ligi'nde Kim Min-Jae'yi 3 milyon euro'ya kadroya kattı. Sarı-lacivertliler onu 18 milyon euro'ya Napoli'ye sattı. Portekiz 2. Ligi'nden 600 bin euro'ya gelen Miguel Crespo'nun piyasa değeri ise 8 milyon euro'ya yükseldi. Kanarya, Portekizli oyuncusunu satmayı düşünmüyor ancak 15-16 milyon euro'luk rakamlar gelirse değerlendirilecek.

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