Sağol Pereira

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye ikinci gelişinde oynattığı futbol, değişiklikleri, sistemi, kısaca her şeyi tartışıldı. Tek tartışılmayan konu Kanarya'ya getirdiği oyuncular oldu. Çin Ligi'nde Kim Min-Jae'yi 3 milyon euro'ya kadroya kattı. Sarı-lacivertliler onu 18 milyon euro'ya Napoli'ye sattı. Portekiz 2. Ligi'nden 600 bin euro'ya gelen Miguel Crespo'nun piyasa değeri ise 8 milyon euro'ya yükseldi. Kanarya, Portekizli oyuncusunu satmayı düşünmüyor ancak 15-16 milyon euro'luk rakamlar gelirse değerlendirilecek.