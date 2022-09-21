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Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi'den flaş sözler! "Kandırıldım"

Fenerbahçe transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Michy Batshuayi açıklamalarda bulundu. Hollanda basınına konuşan Belçikalı golcüden Chelsea ve Conte hakkında flaş itirafı geldi. İşte Michy Batshuayi'nin sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 19:04 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 19:05
Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi'den flaş sözler! "Kandırıldım"

42 resmi müsabakada siyah beyazlı formayı giyen 28 yaşındaki golcü oyuncu 14 gol katkısı sağladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi'den flaş sözler! "Kandırıldım"

Belçikalı oyuncu sarı lacivertli forma ile Dinamo Kiev maçının son dakikalarında takımının galibiyet golünü kaydetti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi'den flaş sözler! "Kandırıldım"

Batshuayi Hollanda basınına flaş açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi'den flaş sözler! "Kandırıldım"

Belçikalı golcü, eski çalıştığı teknik direktör, Conte ve Chelsea hakkında flaş ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi'den flaş sözler! "Kandırıldım"

Hollandalı Sport/Voetbal dergisine konuşan Batshuayi, "Conte sürekli kendisiyle çelişiyordu." dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi'den flaş sözler! "Kandırıldım"

" Conte, gelişimle başlamak için.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi'den flaş sözler! "Kandırıldım"

Beni aradı ve projesini anlattı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi'den flaş sözler! "Kandırıldım"

Diego Costa'nın yanında iki kişilik ön cephede oynamamı istedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi'den flaş sözler! "Kandırıldım"

Buna inandım mı? Tabii ki, çünkü Conte tüm kariyeri boyunca iki forvetle oynadı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi'den flaş sözler! "Kandırıldım"

Benim yanımda olan Chelsea hariç.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi'den flaş sözler! "Kandırıldım"

Anlamıyorum. Gerçek şu ki, çok sık kandırıldım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi'den flaş sözler! "Kandırıldım"

Michy Batshuayi 2016-2018 sezonlarında Antonio Conte ile birlikte çalışmıştı.

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