FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na 3 talip birden! Beşiktaş derbisinde izleyecekler

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de takımın en istikrarlı isimlerinin başında Ferdi Kadıoğlu geliyor.
Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de takımın en istikrarlı isimlerinin başında Ferdi Kadıoğlu geliyor.
Geçen sezon teknik direktör Vitor Pereira'nın kendisine verdiği yeni rol sonrası büyük bir çıkış yakalayan genç yıldız ardından İsmail Kartal yönetiminde de başarılı çizgisini sürdürmüştü.
Bu sezon Jorge Jesus'la beraber futbolunu fazlasıyla olgunlaştıran Ferdi Kadıoğlu gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı.
İLGİ TEKLİF BOYUTUNA GEÇİYOR
Alınan bilgilere göre milli futbolcuya gösterilen ilgi artık teklif boyutuna geçmeye başlıyor.
Takvim'in haberine göre; Ferdi'nin menajerinin geçtiğimiz günlerde yöneticilerle bir görüşme yaptığı ve şu ana kadar 3 kulüpten kendilerine ilgi olduğunu ilettiği öğrenildi.
Genç yıldıza kancayı atan takımlardan birisinin Ajax olduğu belirtiliyor.
KARİYERİ HOLLANDA'DA BAŞLADI
Futbola Hollanda'da başlayan ve NEJ Nijmegen formasını giyen Ferdi'nin ismi daha önce de Ajax ile anılmıştı.
Yıldız futbolcuyla ilgilenen kulüplerin milli aradan sonra oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine temsilci göndereceği ifade ediliyor.
Yetkililerin Ferdi Kadıoğlu'nu canlı olarak tribünden izleyeceği öğrenildi.
Jesus'un vazgeçemediği isimlerden biri olan Ferdi Kadıoğlu bu sezon 11 resmi maçta görev yaptı.
FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?
Ferdi Kadıoğlu, 07.10.1999 tarihinde Hollanda'nın Arnhem kentinde doğdu.
Kanada doğumlu Ferdi Kadıoğlu, Hollandalı bir annenin ve Türk bir babanın çocuğu olarak Hollanda'da dünyaya geldi.
Ferdi Kadıoğlu, futbola 7 yaşında AZ 2000 takımının altyapısında başladı.
2008'de transfer olduğu ESA Rijkerswoerd takımında bir sene oynayan Kadıoğlu, 2009-2016 yıllarını NEC ve FC Oss altyapılarında geçirdi.
Milli futbolcu, 2018 yılında 1.4 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.