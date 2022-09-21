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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na 3 talip birden! Beşiktaş derbisinde izleyecekler

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon yarıştığı kulvarlarda sergilediği başarılı performansla takdir toplayan Fenerbahçe'de öne çıkan isimlerden biri Ferdi Kadıoğlu oldu. Teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezlerinden olan yıldız futbolcuya 3 takımın talip olduğu ve yetkililerin Ferdi'yi milli ara sonrası oynanacak Beşiktaş derbisinde izleyecekleri öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 12:01
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na 3 talip birden! Beşiktaş derbisinde izleyecekler

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de takımın en istikrarlı isimlerinin başında Ferdi Kadıoğlu geliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na 3 talip birden! Beşiktaş derbisinde izleyecekler

Geçen sezon teknik direktör Vitor Pereira'nın kendisine verdiği yeni rol sonrası büyük bir çıkış yakalayan genç yıldız ardından İsmail Kartal yönetiminde de başarılı çizgisini sürdürmüştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na 3 talip birden! Beşiktaş derbisinde izleyecekler

Bu sezon Jorge Jesus'la beraber futbolunu fazlasıyla olgunlaştıran Ferdi Kadıoğlu gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na 3 talip birden! Beşiktaş derbisinde izleyecekler

İLGİ TEKLİF BOYUTUNA GEÇİYOR

Alınan bilgilere göre milli futbolcuya gösterilen ilgi artık teklif boyutuna geçmeye başlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na 3 talip birden! Beşiktaş derbisinde izleyecekler

Takvim'in haberine göre; Ferdi'nin menajerinin geçtiğimiz günlerde yöneticilerle bir görüşme yaptığı ve şu ana kadar 3 kulüpten kendilerine ilgi olduğunu ilettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na 3 talip birden! Beşiktaş derbisinde izleyecekler

Genç yıldıza kancayı atan takımlardan birisinin Ajax olduğu belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na 3 talip birden! Beşiktaş derbisinde izleyecekler

KARİYERİ HOLLANDA'DA BAŞLADI

Futbola Hollanda'da başlayan ve NEJ Nijmegen formasını giyen Ferdi'nin ismi daha önce de Ajax ile anılmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na 3 talip birden! Beşiktaş derbisinde izleyecekler

Yıldız futbolcuyla ilgilenen kulüplerin milli aradan sonra oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine temsilci göndereceği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na 3 talip birden! Beşiktaş derbisinde izleyecekler

Yetkililerin Ferdi Kadıoğlu'nu canlı olarak tribünden izleyeceği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na 3 talip birden! Beşiktaş derbisinde izleyecekler

Jesus'un vazgeçemediği isimlerden biri olan Ferdi Kadıoğlu bu sezon 11 resmi maçta görev yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na 3 talip birden! Beşiktaş derbisinde izleyecekler

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

Ferdi Kadıoğlu, 07.10.1999 tarihinde Hollanda'nın Arnhem kentinde doğdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na 3 talip birden! Beşiktaş derbisinde izleyecekler

Kanada doğumlu Ferdi Kadıoğlu, Hollandalı bir annenin ve Türk bir babanın çocuğu olarak Hollanda'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na 3 talip birden! Beşiktaş derbisinde izleyecekler

Ferdi Kadıoğlu, futbola 7 yaşında AZ 2000 takımının altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na 3 talip birden! Beşiktaş derbisinde izleyecekler

2008'de transfer olduğu ESA Rijkerswoerd takımında bir sene oynayan Kadıoğlu, 2009-2016 yıllarını NEC ve FC Oss altyapılarında geçirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na 3 talip birden! Beşiktaş derbisinde izleyecekler

Milli futbolcu, 2018 yılında 1.4 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

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