Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Luan Peres gelişmesi! Beşiktaş derbisinde...

Fenerbahçe'de Luan Peres gelişmesi! Beşiktaş derbisinde...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'e verilen milli ara sonrası 8. haftada Beşiktaş deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de Luan Peres'in durumu merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile oynanan maçta sakatlanarak sahayı terk eden Brezilyalı savunma oyuncusunun Beşiktaş derbisine yetişip yetişmeyeceği belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 10:10
Fenerbahçe'de Luan Peres gelişmesi! Beşiktaş derbisinde...

Bu sezon yarıştığı her iki kulvarda da başarılı sonuçlar elde eden Fenerbahçe'de Luan Peres'den gelen haber camiayı üzmüştü.

Fenerbahçe'de Luan Peres gelişmesi! Beşiktaş derbisinde...

Brezilyalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile oynanan maçta sarı-lacivertlilerin yediği 2. golü engellemek isterken bacağını kale direğine çarpmıştı.

Fenerbahçe'de Luan Peres gelişmesi! Beşiktaş derbisinde...

Yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Peres, sedyeyle saha kenarına alınmıştı.

Fenerbahçe'de Luan Peres gelişmesi! Beşiktaş derbisinde...

PERES, SERDAR VE SANGARE İZİN YAPMAYACAK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Luan Peres, Serdar Aziz ve Nazım Sangare izin yapmayacak.

Fenerbahçe'de Luan Peres gelişmesi! Beşiktaş derbisinde...

Bu üç ismin tedavilerine devam edecek.

Fenerbahçe'de Luan Peres gelişmesi! Beşiktaş derbisinde...

Milliyet'in haberine göre; dizinde yumuşak doku zedelenmesi ve şişme meydana gelen Peres'e yoğun tedavi uygulanıyor.

Fenerbahçe'de Luan Peres gelişmesi! Beşiktaş derbisinde...

BEŞİKTAŞ MAÇINA YETİŞTİRİLMESİ PLANLANIYOR

Brezilyalı stoperin milli aranın ardından Beşiktaş'la oynanacak derbi maçta takımdaki yerini alması hedefleniyor.

Fenerbahçe'de Luan Peres gelişmesi! Beşiktaş derbisinde...

SERDAR AZİZ TEDAVİ SÜRECİNE GİRDİ

Uzun süren sakatlığının ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Serdar Aziz, ağrıları artınca yeniden tedavi sürecine girdi.

Fenerbahçe'de Luan Peres gelişmesi! Beşiktaş derbisinde...

Tecrübeli stoper de verilen izinde tedavi olacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Pelkas'tan Süper Lig eleştirisi! "Çok zaman kaybediliyor"
Başarının sırrı o detayda! İşte Jesus'un futbol felsefesi
atv CANLI YOUTUBE 📺
20 Eylül Salı barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli Takım'ın yeni hocası olacak mı? Resmi açıklama... Milli Takım'ın yeni hocası olacak mı? Resmi açıklama... 10:18
F.Bahçe'de Luan Peres gelişmesi! Beşiktaş derbisinde... F.Bahçe'de Luan Peres gelişmesi! Beşiktaş derbisinde... 10:10
Yönetimden flaş Ismael hamlesi! Kulübeye... Yönetimden flaş Ismael hamlesi! Kulübeye... 09:43
Icardi ve Wanda Nara ayrıldı mı? Kardeşi açıkladı! Icardi ve Wanda Nara ayrıldı mı? Kardeşi açıkladı! 09:37
Icardi'den büyük fedakarlık! G.Saray'a gelmek için... Icardi'den büyük fedakarlık! G.Saray'a gelmek için... 09:30
Pelkas'tan Süper Lig eleştirisi! "Çok zaman kaybediliyor" Pelkas'tan Süper Lig eleştirisi! "Çok zaman kaybediliyor" 09:17
Daha Eski
Buruk'tan flaş karar! Milli ara sonrası 2 kesik Buruk'tan flaş karar! Milli ara sonrası 2 kesik 08:23
Gözden çıkarılmıştı! İşte Boey'un yükseliş hikayesi Gözden çıkarılmıştı! İşte Boey'un yükseliş hikayesi 07:35
Ismael'e sert eleştiri! "Cesaretini yitirmiş ve..." Ismael'e sert eleştiri! "Cesaretini yitirmiş ve..." 07:10
Galatasaray'a yeni sponsor Galatasaray'a yeni sponsor 06:23
Dörtlü finali hedefliyoruz Dörtlü finali hedefliyoruz 00:36
Burak Yılmaz ile Sneijder buluşuyor! Burak Yılmaz ile Sneijder buluşuyor! 00:34