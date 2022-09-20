Fenerbahçe'de Luan Peres gelişmesi! Beşiktaş derbisinde...

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yükselen bir ivme yakalayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde birçok takviye yapmıştı.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yükselen bir ivme yakalayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde birçok takviye yapmıştı.
Joao Pedro, Michy Batshuayi, Joshua King ve Ezgjan Alioski gibi isimlerin renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin dikkat çeken transferlerinden biri de Luan Peres olmuştu.
Marsilya'dan transfer edilen Brezilyalı futbolcu, gösterdiği başarılı performansla kısa süre içerisinde taraftarın gönlünde taht kurdu.
Bu sezon yarıştığı her iki kulvarda da başarılı sonuçlar elde eden Fenerbahçe'de Luan Peres'den gelen haber camiayı üzmüştü.
Brezilyalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile oynanan maçta sarı-lacivertlilerin yediği 2. golü engellemek isterken bacağını kale direğine çarpmıştı.
Yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Peres, sedyeyle saha kenarına alınmıştı.
PERES, SERDAR VE SANGARE İZİN YAPMAYACAK
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Luan Peres, Serdar Aziz ve Nazım Sangare izin yapmayacak.
Bu üç ismin tedavilerine devam edecek.
Milliyet'in haberine göre; dizinde yumuşak doku zedelenmesi ve şişme meydana gelen Peres'e yoğun tedavi uygulanıyor.
BEŞİKTAŞ MAÇINA YETİŞTİRİLMESİ PLANLANIYOR
Brezilyalı stoperin milli aranın ardından Beşiktaş'la oynanacak derbi maçta takımdaki yerini alması hedefleniyor.
SERDAR AZİZ TEDAVİ SÜRECİNE GİRDİ
Uzun süren sakatlığının ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Serdar Aziz, ağrıları artınca yeniden tedavi sürecine girdi.
Tecrübeli stoper de verilen izinde tedavi olacak.
Serdar'ın derbi maça kadar tamamen hazır duruma gelmesi bekleniyor.
Bu arada teknik heyet milli ara nedeniyle takıma 4 gün izin verdi.
Fenerbahçe cuma günü gerçekleştireceği antrenmanla derbi mesaisine başlayacak.