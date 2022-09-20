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FENERBAHÇE HABERİ: Ve Jorge Jesus imzalıyor! İşte o tarih

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası esiyor. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü hocası, takıma oynattığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Kısa sürede takımın tüm çehresini değiştiren deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe'yi birçok istatistikte zirveye taşıdı. Ortaya konan tablodan oldukça memnun kalan yönetim devreye girdi ve yeni kontrat için harekete geçti. İşte o tarih ve yaşanan son gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 18:25
FENERBAHÇE HABERİ: Ve Jorge Jesus imzalıyor! İşte o tarih

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, takıma uzun süredir özlenen havayı getirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Jorge Jesus imzalıyor! İşte o tarih

Oynattığı futbolla camiayı mutlu eden Portekizli çalıştırıcının bu performansı istatistiklere de yansıdı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Jorge Jesus imzalıyor! İşte o tarih

Son olarak Alanyaspor'u 5-0'la geçen sarı-lacivertliler, 1 maç bay geçmiş olmasına rağmen Süper Lig'de en golcü takım konumunda.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Jorge Jesus imzalıyor! İşte o tarih

Fenerbahçe, ligde 20 gol atarken, bu gollerin büyük bölümünü ön alanda yaptığı presle buldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Jorge Jesus imzalıyor! İşte o tarih

Jorge Jesus'un oyun felsefesi, taraftarın da büyük takdirini kazanmış durumda.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Jorge Jesus imzalıyor! İşte o tarih

Portekizli teknik adamın kısa sürede sarı-lacivertli takıma kattıkları taraflı tarafsız herkesin alkışını topladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Jorge Jesus imzalıyor! İşte o tarih

Deneyimli hoca birçok futbolcunun çehresini değiştirdi ve neredeyse tüm öğrencilerine adeta seviye atlattı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Jorge Jesus imzalıyor! İşte o tarih

Fenerbahçe yönetimi de Jorge Jesus'la ilgili flaş bir adım atmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Jorge Jesus imzalıyor! İşte o tarih

Sarı-lacivertli kurmaylar, deneyimli teknik adamla sezon bitmeden yeni bir sözleşme için adım atacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Jorge Jesus imzalıyor! İşte o tarih

Bilindiği gibi tecrübeli hoca, sezon başında sarı-lacivertliler ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Jorge Jesus imzalıyor! İşte o tarih

JESUS'A YENİ SÖZLEŞME!
Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertliler, hem performansı hem de saha kenarındaki duruşuyla büyük beğeni kazanan Jesus'la yeni kontrat yapmak için düğmeye bastı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Jorge Jesus imzalıyor! İşte o tarih

Yönetimin resmi girişimler için kasım ayını beklediği, 2022 Dünya Kupası için liglere verilecek arada Portekizli teknik adamın menajerinin İstanbul'a davet edileceği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Jorge Jesus imzalıyor! İşte o tarih

FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLU
Fenerbahçe'ye imza atmadan önce bazı çekinceleri olan ve bu nedenle sözleşme süresini 1 yılla kısıtlayan Jesus'un da burada çok mutlu olduğu ve yeni sözleşme teklifine olumlu bakabileceği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Jorge Jesus imzalıyor! İşte o tarih

ARALIK AYINDA İMZALIYOR!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çok iyi ilişkiler içinde olduğu başarılı hoca ile sürekli görüşmeler yapıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Jorge Jesus imzalıyor! İşte o tarih

Sürpriz bir gelişme olmazsa aralık ayı başında yeni sözleşmenin imzalanabileceği gelen bilgiler arasında.

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