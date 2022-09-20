FENERBAHÇE HABERİ: Ve Jorge Jesus imzalıyor! İşte o tarih

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, takıma uzun süredir özlenen havayı getirdi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, takıma uzun süredir özlenen havayı getirdi.
Oynattığı futbolla camiayı mutlu eden Portekizli çalıştırıcının bu performansı istatistiklere de yansıdı.
Son olarak Alanyaspor'u 5-0'la geçen sarı-lacivertliler, 1 maç bay geçmiş olmasına rağmen Süper Lig'de en golcü takım konumunda.
Fenerbahçe, ligde 20 gol atarken, bu gollerin büyük bölümünü ön alanda yaptığı presle buldu.
Jorge Jesus'un oyun felsefesi, taraftarın da büyük takdirini kazanmış durumda.
Portekizli teknik adamın kısa sürede sarı-lacivertli takıma kattıkları taraflı tarafsız herkesin alkışını topladı.
Deneyimli hoca birçok futbolcunun çehresini değiştirdi ve neredeyse tüm öğrencilerine adeta seviye atlattı.
Fenerbahçe yönetimi de Jorge Jesus'la ilgili flaş bir adım atmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertli kurmaylar, deneyimli teknik adamla sezon bitmeden yeni bir sözleşme için adım atacak.
Bilindiği gibi tecrübeli hoca, sezon başında sarı-lacivertliler ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
JESUS'A YENİ SÖZLEŞME!
Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertliler, hem performansı hem de saha kenarındaki duruşuyla büyük beğeni kazanan Jesus'la yeni kontrat yapmak için düğmeye bastı.
Yönetimin resmi girişimler için kasım ayını beklediği, 2022 Dünya Kupası için liglere verilecek arada Portekizli teknik adamın menajerinin İstanbul'a davet edileceği öğrenildi.
FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLU
Fenerbahçe'ye imza atmadan önce bazı çekinceleri olan ve bu nedenle sözleşme süresini 1 yılla kısıtlayan Jesus'un da burada çok mutlu olduğu ve yeni sözleşme teklifine olumlu bakabileceği ifade edildi.
ARALIK AYINDA İMZALIYOR!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çok iyi ilişkiler içinde olduğu başarılı hoca ile sürekli görüşmeler yapıyor.
Sürpriz bir gelişme olmazsa aralık ayı başında yeni sözleşmenin imzalanabileceği gelen bilgiler arasında.