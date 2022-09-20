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Eski Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'tan Süper Lig eleştirisi! "Çok zaman kaybediliyor"

Fenerbahçe'nin sezon başında İngiliz kulübü Hull City'e kiraladığı Yunan yıldız Dimitris Pelkas, Ada basınına açıklamalarda bulundu. Pelkas, Hull City'de Ozan Tufan ile beraber oynamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederken, Championship ve Süper Lig arasındaki farklardan bahsetti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 09:19
Eski Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'tan Süper Lig eleştirisi! "Çok zaman kaybediliyor"

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de takımda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Dimitris Pelkas, Hull City'e kiralandı.

Eski Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'tan Süper Lig eleştirisi! "Çok zaman kaybediliyor"

Tecrübeli futbolcu, İngiltere'deki günleri hakkında Ada basınına açıklamalarda bulundu.

Eski Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'tan Süper Lig eleştirisi! "Çok zaman kaybediliyor"

Hull City'nin yeni transferi dikkat çeken ifadelere imza attı.

Eski Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'tan Süper Lig eleştirisi! "Çok zaman kaybediliyor"

Hull City'nin sezon başında kiralama bedeli olmadan kadrosuna dahil ettiği Dimitris Pelkas, Championship'te 3 müsabakada şans buldu.

Eski Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'tan Süper Lig eleştirisi! "Çok zaman kaybediliyor"

Yunanistan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Güney Kıbrıs ve Kuzey İrlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilen 28 yaşındaki oyuncu Ada basınına konuştu.

Eski Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'tan Süper Lig eleştirisi! "Çok zaman kaybediliyor"

Hull Live'da yer alan habere göre; Dimitris Pelkas, Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Ozan Tufan ile birlikte aynı kulüpe olmanın kendisi için çok güzel olduğuna değindi.

Eski Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'tan Süper Lig eleştirisi! "Çok zaman kaybediliyor"

Dimitris Pelkas, Ozan Tufan'la ilgili şu ifadeleri kullandı:

Eski Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'tan Süper Lig eleştirisi! "Çok zaman kaybediliyor"

"Ozan'la birlikte olmak çok güzel. Eskiden Fenerbahçe'de birlikte oynuyorduk ve Hull City'de birbirimizi diğer oyunculardan biraz daha iyi tanıyoruz.

Eski Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'tan Süper Lig eleştirisi! "Çok zaman kaybediliyor"

Daha iyi olmak ve daha fazla adapte olabilmek için zamana ihtiyacımız var ve şimdi bu takıma çok şey vermemiz gerekiyor."

Eski Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'tan Süper Lig eleştirisi! "Çok zaman kaybediliyor"

Ozan Tufan'la birlikte Championship'e uyum sağlamaları gerektiğini belirten Dimitris Pelkas, "Fenerbahçe gibi çok büyük bir kulüpten geldik ama burası farklı bir lig ve uyum sağlamamız gerekiyor.

Eski Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'tan Süper Lig eleştirisi! "Çok zaman kaybediliyor"

Sabırla ve maç maç bakarak daha iyi şeyler göreceğiz" diye konuştu.

Eski Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'tan Süper Lig eleştirisi! "Çok zaman kaybediliyor"

Transfer süreci ve İngiltere'deki hayatına değinen Dimitris Pelkas, "Önceki kulübümle anlaşma biraz uzun zaman aldı ama sonunda buradayım, burada olmaktan mutluyum.

Eski Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'tan Süper Lig eleştirisi! "Çok zaman kaybediliyor"

Güzel, farklı ve daha önce oynadığım ülkelerden farklı bir zihniyet var.

Eski Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'tan Süper Lig eleştirisi! "Çok zaman kaybediliyor"

Hull, sevdiğim sakin bir şehir çünkü dışarı çıkmayı çok seven birisi değilim. Evde dinlenmeyi ve futboluma konsantre olmayı seviyorum" açıklamasını yaptı.

Eski Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'tan Süper Lig eleştirisi! "Çok zaman kaybediliyor"

Championship'te oyun temposunun yüksek olduğunu dile getiren 28 yaşındaki oyuncu, "Maçlar çok daha akıcı ilerliyor, hakem çok fazla düdük çalmıyor ve oyunu akışına bırakıyorlar.

Eski Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'tan Süper Lig eleştirisi! "Çok zaman kaybediliyor"

Her zaman kolay serbest vuruşlar vermiyorlar ve ayrıca benim için VAR'ın Championship'te olmaması çok önemli.

Eski Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'tan Süper Lig eleştirisi! "Çok zaman kaybediliyor"

Süper Lig'deki gibi diğer bazı liglerde VAR'da çok zaman kaybediliyor.

Eski Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'tan Süper Lig eleştirisi! "Çok zaman kaybediliyor"

Şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla tempo daha yüksek ve tabi ki daha formda olmak istiyorum ve bunu yaptığımda da takıma çok şey verebilmeyi istiyorum" dedi.

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