Tek kelimeyle muhteşem

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, saha sında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. Ligde dördüncü galibiyetini alan sarı-lacivertliler 13 puana ulaştı... Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Ren nes deplasmanında 0-2'den geri dönen Jorge Jesus'un öğrencileri, Alanyaspor karşısında da hırs, mücadele ve oyun olarak istim üstündeydi. Henüz 5. dakikada Diego Rossi gol perdesini açtı. 17'de savunmadan ileriye çıkan Gustavo Henrique kafayla tabelayı 2-0'a getirdi. DEVRE biterken Miguel Crespo süper bir golle farkı 3'e taşıdı. Futbol resitalini sürdüren Kanarya'da 70'te Enner Valencia skoru 4-0'a taşıdı. Gol yağmuruna son noktayı 76'da İrfan Can Kahveci koydu. Fenerbahçe, 45+'da Joao Pedro ile bir penaltı atışından da yararlanamadı... 6 maç ta 20 kez fileleri sarsan Kanarya, maç başına 3.33'lük gol ortalaması yakaladı. Fenerbahçe milli aradan sonra derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Üçüncü yenilgisini alan Alanyaspor ise Giresunspor'u konuk edecek.



ARAO'DAN KLAS ASİST

Fenerbahçe, Alanya karşısında Henrique'nin golüyle 2-0 öne geçerken gol öncesi Willian Arao'nun pası geceye damgasını vurdu. 17. dakikada Rossi'nin soldan kullandığı korner atışında Arao topu şık bir topuk hareketiyle arkaya aktardı ve Henrique'ye bomboş pozisyonda kafa vurmak kaldı. Arao gol pozisyonlarına da girdi ancak kaleciyi aşamadı.