Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi!

Yükleme ne zaman, nasıl yapılacak iyi ayarlıyorlar. Sık aralıklı maç oynayan takımın toparlanma idmanlarının içeriği de çok önemli. Bizde bir şehir efsanesi vardır. Rotasyon diye insanlara doğru olmayan bakış açısı ve algı yaratılmıştır.