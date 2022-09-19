Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi!

ROTASYON VE JESUS - Reha Kapsal
Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında maça yine yüksek tempolu ön alan presiyle başladı. Bu pres kültürünün içinde sarı-lacivertli oyuncular kaptırılan toplar sonrasında karşı presi çok güçlü yaptılar.
ROTASYON VE JESUS - Reha Kapsal
Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında maça yine yüksek tempolu ön alan presiyle başladı. Bu pres kültürünün içinde sarı-lacivertli oyuncular kaptırılan toplar sonrasında karşı presi çok güçlü yaptılar.
En önemli konu da 90 dakikaya yaydılar. Bu sürdürülebilir, rakibi bezdiren prese katılan oyunculara rolleri doğru şekilde anlatılmış. Çünkü bu yıldırıcı preste oyuncuların disiplini ve sadakatları çok önemli.
Fenerbahçe'nin bu güçlü oyununda rakibine kurduğu tuzakların en önemlisi presle kazanılan toplar sonrasında direkt Alanyaspor kalesine gidip golü bulmak.
Bunu yaparken oyun hareketliliği, pas alışkanlığı, birbirine alan kullanmaları için yer açmaları gibi önemli konu başlıkları var. Saha içinde dinamik ve statik alan yaratma becerileri çok üst seviyede.
Fenerbahçe sezonu erken açtığı için "Bunu sürdüremez", "Düşüş yaşar" gibi söylemler vardı. Bunları doğru analiz etmek gerekir. Çünkü Jorge Jesus'un çalıştığı ekip özelilkle atletik performans departmanı çok güçlü.
Yükleme ne zaman, nasıl yapılacak iyi ayarlıyorlar. Sık aralıklı maç oynayan takımın toparlanma idmanlarının içeriği de çok önemli. Bizde bir şehir efsanesi vardır. Rotasyon diye insanlara doğru olmayan bakış açısı ve algı yaratılmıştır.
Görüldü ki böyle bir şey yok. Jesus'un eli takıma değiyor. İlkeler ve prensipler takıma doğru aktarılıyor. Sonucunda da sağlam, tutarlı, güçlü bir oyun ortaya çıkıyor.
BÖYLE ŞEY GÖRMEDİM - Emre Bol
Eğer bir takım Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürmek istiyorsa, 1. bölgede pas yaparak oyun kurmaya çalışır. Zaten kendi sahasından 4- 5 saniyede rakip sahaya geçebilen sarı-lacivertliler zaten ön alan baskısını en iyi yapan takım durumunda…
Farioli, Fenerbahçe'yi kendi üzerine çekerek hataların en büyüğünü yaptı. Bu "eskide kalmış" taktikle, deplasmanda ne yapabilirsin? Bazı hocalar gerçekten çok geride kalmışlar.
Zira futbol her geçen gün gelişiyor, tahmin edilemez hale dönüşüyor. Bu duruma ayak uyduran teknik direktörler, futbol dünyasının içinde kalıyor. 68 yaşındaki Jorge Jesus günümüz futboluna ayak uydurabiliyorsa, genç hocalar kendilerini sorgulasınlar.
Jesus diyor ki; "Rakip benim 1. bölgeme giremesin, ben oyunu rakibin 3. bölgesinde oynarım." Bu aslında teknik direktörlüğün en ukalalık halidir! Lakin kazandıkça söyleyecek sözümüz yok.
Denk rakiplere karşı sıkıntı yaşasa da, Jesus'un öğretmeye çalıştığı bir oyun var. Bu oyun bizim ligimizde iş yapıyor.
Kaleci Altay'ı görmeden bir maç daha geçti. Gerçekten inanılmaz bir lig performansı… Haftaya maça gidip Altay'la bir fotoğraf çektireyim. Çünkü böyle giderse uzun süre onu göremeyeceğiz!
Hakem kararlarını maç sonucuna asla karıştırmayan Fenerbahçe gerçekten çok iyi bir oyun oynuyor. Organize takımlara yeni planlar yapacak Jesus, bu Fenerbahçe'yi açık ara şampiyon yapar.
Ben elindeki oyuncu gurubunu Jesus'tan daha iyi kullananını hiç görmedim.