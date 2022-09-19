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Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Spor yazarları da karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirirken, övgü dolu sözler kullandı. İşte o yazılar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 07:02
Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi!

ROTASYON VE JESUS - Reha Kapsal

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında maça yine yüksek tempolu ön alan presiyle başladı. Bu pres kültürünün içinde sarı-lacivertli oyuncular kaptırılan toplar sonrasında karşı presi çok güçlü yaptılar.

Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi!

En önemli konu da 90 dakikaya yaydılar. Bu sürdürülebilir, rakibi bezdiren prese katılan oyunculara rolleri doğru şekilde anlatılmış. Çünkü bu yıldırıcı preste oyuncuların disiplini ve sadakatları çok önemli.

Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe'nin bu güçlü oyununda rakibine kurduğu tuzakların en önemlisi presle kazanılan toplar sonrasında direkt Alanyaspor kalesine gidip golü bulmak.

Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi!

Bunu yaparken oyun hareketliliği, pas alışkanlığı, birbirine alan kullanmaları için yer açmaları gibi önemli konu başlıkları var. Saha içinde dinamik ve statik alan yaratma becerileri çok üst seviyede.

Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe sezonu erken açtığı için "Bunu sürdüremez", "Düşüş yaşar" gibi söylemler vardı. Bunları doğru analiz etmek gerekir. Çünkü Jorge Jesus'un çalıştığı ekip özelilkle atletik performans departmanı çok güçlü.

Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi!

Yükleme ne zaman, nasıl yapılacak iyi ayarlıyorlar. Sık aralıklı maç oynayan takımın toparlanma idmanlarının içeriği de çok önemli. Bizde bir şehir efsanesi vardır. Rotasyon diye insanlara doğru olmayan bakış açısı ve algı yaratılmıştır.

Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi!

Görüldü ki böyle bir şey yok. Jesus'un eli takıma değiyor. İlkeler ve prensipler takıma doğru aktarılıyor. Sonucunda da sağlam, tutarlı, güçlü bir oyun ortaya çıkıyor.

Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi!

BÖYLE ŞEY GÖRMEDİM - Emre Bol

Eğer bir takım Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürmek istiyorsa, 1. bölgede pas yaparak oyun kurmaya çalışır. Zaten kendi sahasından 4- 5 saniyede rakip sahaya geçebilen sarı-lacivertliler zaten ön alan baskısını en iyi yapan takım durumunda…

Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi!

Farioli, Fenerbahçe'yi kendi üzerine çekerek hataların en büyüğünü yaptı. Bu "eskide kalmış" taktikle, deplasmanda ne yapabilirsin? Bazı hocalar gerçekten çok geride kalmışlar.

Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi!

Zira futbol her geçen gün gelişiyor, tahmin edilemez hale dönüşüyor. Bu duruma ayak uyduran teknik direktörler, futbol dünyasının içinde kalıyor. 68 yaşındaki Jorge Jesus günümüz futboluna ayak uydurabiliyorsa, genç hocalar kendilerini sorgulasınlar.

Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi!

Jesus diyor ki; "Rakip benim 1. bölgeme giremesin, ben oyunu rakibin 3. bölgesinde oynarım." Bu aslında teknik direktörlüğün en ukalalık halidir! Lakin kazandıkça söyleyecek sözümüz yok.

Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi!

Denk rakiplere karşı sıkıntı yaşasa da, Jesus'un öğretmeye çalıştığı bir oyun var. Bu oyun bizim ligimizde iş yapıyor.

Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi!

Kaleci Altay'ı görmeden bir maç daha geçti. Gerçekten inanılmaz bir lig performansı… Haftaya maça gidip Altay'la bir fotoğraf çektireyim. Çünkü böyle giderse uzun süre onu göremeyeceğiz!

Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi!

Hakem kararlarını maç sonucuna asla karıştırmayan Fenerbahçe gerçekten çok iyi bir oyun oynuyor. Organize takımlara yeni planlar yapacak Jesus, bu Fenerbahçe'yi açık ara şampiyon yapar.

Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi!

Ben elindeki oyuncu gurubunu Jesus'tan daha iyi kullananını hiç görmedim.

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