Haberler Fenerbahçe Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Alanyaspor maçı ve transfer...

Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Alanyaspor maçı ve transfer...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'inde Alanyaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, Serdar Dursun'un yedek kulübesindeki mutsuz görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Kısa bir süre önce Dinamo Kiev ile adı geçen Serdar'ın, ara transfer döneminde ayrılabileceği konuşulurken, Almanya'dan 3 kulübün yıldız golcüyü istediği ifade edildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 11:38 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 11:59
Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Alanyaspor maçı ve transfer...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun flaş ismi olan Serdar Dursun, Jesus'un gelişiyle gözden düştü.

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye ikinci piyangosu! Devler onun için yarışta 👈🏼

Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Alanyaspor maçı ve transfer...

Düzenli forma giymek isteyen Serdar Dursun'un adı ayrılık dedikodularına karışırken, deneyimli golcünün Pazar akşamı oynanan Alanyaspor maçında yedek kulübesinde verdiği görüntü dikkatlerden kaçmadı.

Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Alanyaspor maçı ve transfer...

SERDAR DURSUN'UN FENERBAHÇE'DEN AYRILMASI BEKLENİYOR
Geride bıraktığımız sezonda 33 lig maçında 15 gol, 4 asistlik katkı vermişti.

Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Alanyaspor maçı ve transfer...

Akşam'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin en skorer ismi olan Serdar Dursun gözden düştü.

Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Alanyaspor maçı ve transfer...

Jorge Jesus'un sistemine ters düştüğü için tercih etmediği tecrübeli forvetin Sarı-Lacivertlilerden ayrılması bekleniyor.

Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Alanyaspor maçı ve transfer...

KULÜBEDEKİ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ
Akşam'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin Cumartesi akşamı sahasında Alanyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçta Serdar Dursun'un görüntüsü dikkat çekti.

Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Alanyaspor maçı ve transfer...

Oldukça mutsuz olduğu gözlemlenen futbolcunun tavırları göze battı.

Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Alanyaspor maçı ve transfer...

Fenerbahçe'nin domine ettiği ve 5 oyuncu değişikliği hakkını kullandığı maçta Serdar Dursun'un görev almaması tartışma yarattı.

Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Alanyaspor maçı ve transfer...

DINAMO KIEV'İ REDDETTİ, HEDEFİ ALMANYA
Düzenli forma giymek isteyen ve takımdan ayrılma planları yaptığı öne sürülen Serdar Dursun'un adı transfer dedikodularına da karışmış durumda.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Vitor Pereira'nın ikinci piyangosu! Devler onun için yarışta
Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta?
19 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
EYT'de 3'lü maaş hesabının detayları belli oldu!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Alanyaspor maçı ve transfer... F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Alanyaspor maçı ve transfer... 11:38
Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta? 11:31
Yusuf Demir yerli statüsüne geçecek mi? Dursun Özbek açıkladı Yusuf Demir yerli statüsüne geçecek mi? Dursun Özbek açıkladı 11:20
Buruk'tan flaş Icardi kararı! Buruk'tan flaş Icardi kararı! 11:13
Tolunay Kafkas'tan Okan Buruk'a tepki! Tolunay Kafkas'tan Okan Buruk'a tepki! 10:41
Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu! Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu! 10:40
Daha Eski
F.Bahçe yönetimine çağrı! "Sözleşme uzatın" F.Bahçe yönetimine çağrı! "Sözleşme uzatın" 10:16
F.Bahçe'den tarihi rekor! Tek rakibi PSG F.Bahçe'den tarihi rekor! Tek rakibi PSG 10:11
Olimpiyat şampiyonu güreşçi vefat etti Olimpiyat şampiyonu güreşçi vefat etti 10:00
Flaş Seferovic gelişmesi! Sözleşmesindeki madde... Flaş Seferovic gelişmesi! Sözleşmesindeki madde... 09:30
Ghezzal F.Bahçe derbisinde oynayacak mı? İşte o gelişme! Ghezzal F.Bahçe derbisinde oynayacak mı? İşte o gelişme! 09:23
Övgü dolu sözler! "Takımın en büyük artısı..." Övgü dolu sözler! "Takımın en büyük artısı..." 09:02