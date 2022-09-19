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Fenerbahçe'ye büyük övgü! "Takımın en büyük artısı..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek milli araya kayıpsız girdi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, mücadeleyi köşesinde değerlendirirken Fenerbahçe ile ilgili övgü oldu ifadeler kullandı. İşte Üründül'ün Fenerbahçe - Alanyaspor maçı değerlendirmesi... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 09:03 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 09:32
Fenerbahçe'ye büyük övgü! "Takımın en büyük artısı..."

ÖMER ÜRÜNDÜL - SAHANIN YILDIZI CRESPO'YDU

Fenerbahçe maça çok tempolu, coşkulu ve önde baskıyla başladı. Alanyaspor daha ne olduğunu anlayamadan golü yedi.

Fenerbahçe'ye büyük övgü! "Takımın en büyük artısı..."

Devre sonuna kadar tempo ve pres düşmedi. 1 penaltı kaçtı ama 3 de gol vardı.

Fenerbahçe'ye büyük övgü! "Takımın en büyük artısı..."

İkinci devreye de Fenerbahçe aynı ciddiyetle başladı.

Fenerbahçe'ye büyük övgü! "Takımın en büyük artısı..."

Rakibi öyle bir baskı altına aldı ki 3 farklı yenik durumdaki takım ileriye çıkamıyordu.

Fenerbahçe'ye büyük övgü! "Takımın en büyük artısı..."

Sonradan oyuna giren İrfan Can 4. golün pozisyon başlangıcını hazırladı, sonra da kendisi 5. golü ağlara yolladı.

Fenerbahçe'ye büyük övgü! "Takımın en büyük artısı..."

Fenerbahçe'nin hırsı ve temposu ancak 5. golden sonra durdu. Bu da son derece normaldi.

Fenerbahçe'ye büyük övgü! "Takımın en büyük artısı..."

Sonuçta izleyen herkese de keyif veren bir futbolla farklı bir galibiyet elde edildi.

Fenerbahçe'ye büyük övgü! "Takımın en büyük artısı..."

Takımın en büyük artısı can yakan hücum presi. Ayrıca duran toplarda da her zaman tehlikeli oluyorlar.

Fenerbahçe'ye büyük övgü! "Takımın en büyük artısı..."

Tek eleştirilecek taraf yine defansın önde yakalanıp arkaya rakibi kaçırmaları…

Fenerbahçe'ye büyük övgü! "Takımın en büyük artısı..."

Gelelim futbolcuların performanslarına… Takımda görevini yapmayan yoktu.

Fenerbahçe'ye büyük övgü! "Takımın en büyük artısı..."

Yalnız Pedro'nun fizik açıdan zaman ihtiyacı var.

Fenerbahçe'ye büyük övgü! "Takımın en büyük artısı..."

Valencia çok güçlüydü ve çok iyi işler yaptı.

Fenerbahçe'ye büyük övgü! "Takımın en büyük artısı..."

Emre Mor da hem defans yaptı hem hücuma katkı sağladı. Sahanın yıldızı Miguel Crespo'ydu.

Fenerbahçe'ye büyük övgü! "Takımın en büyük artısı..."

Farioli hayal dünyasında dolaşan bir teknik direktör. Her maç ısrarla geride prese karşı takımını riskli paslarla çıkmaya zorluyor.

Fenerbahçe'ye büyük övgü! "Takımın en büyük artısı..."

Hele Fenerbahçe gibi önde iyi pres yapan ve arkasında 50 bin kişi olan takıma bu uygulanırsa işte sonuç da böyle olur. Takımın en başarılı ismi 5 gol yiyen kaleciydi!

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