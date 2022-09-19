Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Portekiz Milli Takımı'ndan müjde! Heyecanlı bekleyiş...

Son olarak Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Alanyaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Fenerbahçe'de keyifler yerinde.
Son olarak Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Alanyaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Fenerbahçe'de keyifler yerinde.
Sarı lacivertliler, 5-0'lık galibiyetin ardından milli araya mutlu girdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Takımım her maç daha güçlü bir görüntü sergiliyor, her maç hocalarının istediklerini daha iyi şekilde yapıyorlar.
20 gol attık. Ne kadar tehlikeli olduğumuzu gösteriyor. Hala daha iyi olabiliriz. Takımımı tebrik ediyorum. Tadını çıkaracağız.
ŞAMPİYON OLURSAK ANLAMI OLUR
Eğer sezon bittiğinde Fenerbahçe şampiyon olursa o zaman bu rekorların bir anlamı olur.
Bu bir takım çalışması. Kaleci İrfan hariç kadrodaki tüm oyuncular ilk 11 başladı. Takım olduğumuzun bir göstergesi bu.
Eğer sezon bittiğinde Fenerbahçe şampiyon olursa o zaman bu rekorların bir anlamı olur. Bu bir takım çalışması.
Kaleci İrfan hariç kadrodaki tüm oyuncular ilk 11 başladı. Takım olduğumuzun bir göstergesi bu.
Fenerbahçe için oynadığı rakibin hiçbir önemi yok. Ezeli rakibimize saygı duyuyoruz. Her maç olduğu gibi, çalışmalarımızı ve disiplinimizi sürdüreceğiz."
MAÇ SONRASI BİR MÜJDE DAHA!
Öte yandan Alanyaspor maçında, ilk yarının uzatma dakikalarında golle buluşan Miguel Crespo'ya müjde yolda.
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon Vitor Pereira'nın oyuncu havuzundan transfer olan Portekizli yıldız, imzayı attığı zaman diliminde tartışmalara yol açmıştı.
Yıldız futbolcu, tartışmalara karşın oynadığı futbolla taraflı tarafsız tüm futbolseverleri adeta büyülemişti.
Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda Crespo için teklifler gelmesine karşın, oyuncuyu takımda tutmayı başarmıştı.
Jorge Jesus'un rotasyonlu ilk 11'inde de yer bulan Crespo, Alanyaspor ağlarını sarsarak savunmacı orta saha oyuncusu olmasına karşın gol yollarında da etkili olabildiğini ispatlamıştı.
MİLLİ MÜJDE GELEBİLİR
Bununla beraber Miguel Crespo'ya Portekiz Milli Takımı'ndan da müjde gelebilir.
Katar'da oynanacak 2022 Dünya Kupası H Grubu'nda yer alan Portekiz; Gana, Uruguay ve Güney Kore ile bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.
Öte yandan Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos'un, Miguel Crespo'yu kurmaylarına yakından izlettiği kaydedildi.
Portekiz Milli Takımı oyuncu havuzunda olduğu belirtilen Miguel Crespo'nun, sakatlık veya form düşüklüğü yaşamaması halinde, 2022 Katar Dünya Kupası oyuncu kadrosunda yer alabileceği ifade edildi.