Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Portekiz Milli Takımı'ndan müjde! Heyecanlı bekleyiş...

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Portekiz Milli Takımı'ndan müjde! Heyecanlı bekleyiş...

Son olarak Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, mücadeleden 5-0 gibi farklı bir skorla ayrıldı. Sarı Kanarya, bu sonuçla puanını maç eksiği ile 13'e çıkartırken, averajını 14'e yükseltti. Öte yandan Fenerbahçe'nin yükselen yıldızlarından Miguel Crespo için da, Alanyaspor maçı sonrası önemli bir gelişme yeniden gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 12:40
Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Portekiz Milli Takımı'ndan müjde! Heyecanlı bekleyiş...

"Takımım her maç daha güçlü bir görüntü sergiliyor, her maç hocalarının istediklerini daha iyi şekilde yapıyorlar.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Portekiz Milli Takımı'ndan müjde! Heyecanlı bekleyiş...

20 gol attık. Ne kadar tehlikeli olduğumuzu gösteriyor. Hala daha iyi olabiliriz. Takımımı tebrik ediyorum. Tadını çıkaracağız.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Portekiz Milli Takımı'ndan müjde! Heyecanlı bekleyiş...

ŞAMPİYON OLURSAK ANLAMI OLUR
Eğer sezon bittiğinde Fenerbahçe şampiyon olursa o zaman bu rekorların bir anlamı olur.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Portekiz Milli Takımı'ndan müjde! Heyecanlı bekleyiş...

Bu bir takım çalışması. Kaleci İrfan hariç kadrodaki tüm oyuncular ilk 11 başladı. Takım olduğumuzun bir göstergesi bu.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Portekiz Milli Takımı'ndan müjde! Heyecanlı bekleyiş...

Eğer sezon bittiğinde Fenerbahçe şampiyon olursa o zaman bu rekorların bir anlamı olur. Bu bir takım çalışması.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Portekiz Milli Takımı'ndan müjde! Heyecanlı bekleyiş...

Kaleci İrfan hariç kadrodaki tüm oyuncular ilk 11 başladı. Takım olduğumuzun bir göstergesi bu.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Portekiz Milli Takımı'ndan müjde! Heyecanlı bekleyiş...

Fenerbahçe için oynadığı rakibin hiçbir önemi yok. Ezeli rakibimize saygı duyuyoruz. Her maç olduğu gibi, çalışmalarımızı ve disiplinimizi sürdüreceğiz."

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Portekiz Milli Takımı'ndan müjde! Heyecanlı bekleyiş...

MAÇ SONRASI BİR MÜJDE DAHA!
Öte yandan Alanyaspor maçında, ilk yarının uzatma dakikalarında golle buluşan Miguel Crespo'ya müjde yolda.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Portekiz Milli Takımı'ndan müjde! Heyecanlı bekleyiş...

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon Vitor Pereira'nın oyuncu havuzundan transfer olan Portekizli yıldız, imzayı attığı zaman diliminde tartışmalara yol açmıştı.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Portekiz Milli Takımı'ndan müjde! Heyecanlı bekleyiş...

Yıldız futbolcu, tartışmalara karşın oynadığı futbolla taraflı tarafsız tüm futbolseverleri adeta büyülemişti.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Portekiz Milli Takımı'ndan müjde! Heyecanlı bekleyiş...

Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda Crespo için teklifler gelmesine karşın, oyuncuyu takımda tutmayı başarmıştı.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Portekiz Milli Takımı'ndan müjde! Heyecanlı bekleyiş...

Jorge Jesus'un rotasyonlu ilk 11'inde de yer bulan Crespo, Alanyaspor ağlarını sarsarak savunmacı orta saha oyuncusu olmasına karşın gol yollarında da etkili olabildiğini ispatlamıştı.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Portekiz Milli Takımı'ndan müjde! Heyecanlı bekleyiş...

MİLLİ MÜJDE GELEBİLİR
Bununla beraber Miguel Crespo'ya Portekiz Milli Takımı'ndan da müjde gelebilir.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Portekiz Milli Takımı'ndan müjde! Heyecanlı bekleyiş...

Katar'da oynanacak 2022 Dünya Kupası H Grubu'nda yer alan Portekiz; Gana, Uruguay ve Güney Kore ile bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.

Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Portekiz Milli Takımı'ndan müjde! Heyecanlı bekleyiş...

Öte yandan Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos'un, Miguel Crespo'yu kurmaylarına yakından izlettiği kaydedildi.

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