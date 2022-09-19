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Fenerbahçe'den tarihi rekor! Tek rakibi PSG

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler; Diego Rossi, Gustavo Henrique, Miguel Crespo, Enner Valencia ve İrfan Can Kahveci'nin attığı gollerle sahadan 5-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Kanarya, bu sonucun ardından yeni bir rekora imza atarken; o alanda PSG'nin ardından ikinci sırada yer aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 10:12
Fenerbahçe'den tarihi rekor! Tek rakibi PSG

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe'den tarihi rekor! Tek rakibi PSG

Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Rossi, 17. dakikada Gustavo Henrique, 45+4. dakikada Crespo, 70. dakikada Valencia ve 76. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Fenerbahçe'den tarihi rekor! Tek rakibi PSG

Opta verilerine göre; bu sezon bir Süper Lig maçında beş oyuncusu gol atan ilk takım olan Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynadığı bir önceki karşılaşmada kaydettiği beş golü de yine farklı oyunculardan bulmuştu. (Mart 2022)

Fenerbahçe'den tarihi rekor! Tek rakibi PSG

Bu sezon Süper Lig'de rakip filelere 20 gol gönderen Fenerbahçe ayrıca lig tarihinde ilk altı maçlık süreçler itibarıyla en fazla gol attığı sezona ulaştı.

Fenerbahçe'den tarihi rekor! Tek rakibi PSG

Hürriyet'in derlediği habere göre; sarı lacivertliler ayrıca bu sezon Süper Lig'de en fazla gol beklentisi yakalayan (13.9 xG) ve net gol pozisyonuna giren (29) takım konumunda.

Fenerbahçe'den tarihi rekor! Tek rakibi PSG

PSG İLE YARIŞIYOR

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde maç başına en fazla gol atan ikinci takım Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'den tarihi rekor! Tek rakibi PSG

Zirvede yer alan Paris Saint Germain bu süeçte maç başına 3.6 gol ortalaması yakalarken, sarı-lacivertliler ise 3.3 gol ortalaması tutturdu.

Fenerbahçe'den tarihi rekor! Tek rakibi PSG

AVERAJ ŞİMDİDEN 14'E ÇIKTI

Milli araya farklı galibiyetle giden sarı lacivertli takım, 1 haftayı bay geçtiği için 6 maçta 13 puanla 7. haftayı kapattı ve artı 14 averajı yakaladı.

Fenerbahçe'den tarihi rekor! Tek rakibi PSG

VALENCIA GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu santrforu Enner Valencia, Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

Fenerbahçe'den tarihi rekor! Tek rakibi PSG

Tecrübeli oyuncu bu sezon Süper Lig'de 7 kez rakip fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'den tarihi rekor! Tek rakibi PSG

Enner Valencia daha önce Ümraniyespor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarında ikişer kez gol sevinci yaşamıştı.

Fenerbahçe'den tarihi rekor! Tek rakibi PSG

Golcü futbolcu, bu sezon sadece kırmızı kart gördüğü Konyaspor maçında gol atma başarısı gösteremedi.

Fenerbahçe'den tarihi rekor! Tek rakibi PSG

Tecrübeli golcü takım arkadaşlarına şu ana kadar 2 asist yaptı.

Fenerbahçe'den tarihi rekor! Tek rakibi PSG

JESUS HAKLI ÇIKTI

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, transfer döneminde takıma forvet takviyesi yapılması yönündeki eleştirilere verdiği cevapla dikkat çekmişti.

Fenerbahçe'den tarihi rekor! Tek rakibi PSG

Portekizli teknik adam, "Şimdilik çok acil bir forvet ihtiyacım yok" demişti ve şu anda takımı gol rekorları kırıyor. Jorge Jesus, "Şimdilik çok acil bir forvet ihtiyacım yok. Berisha, Rossi ve Valencia üçlüsünden iyi bir forvet hattı çıkarabileceğimi, bu üçlüden iyi verim alabileceğimi düşünüyorum. Taraftarın bir forvet beklentisi var ama elimizdeki forvetler de performansını çok artırdı. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Önümüzdeki günlerde, bir forvet transferi daha yapabiliriz. Ancak, elimizdeki kadrodan da memnunuz." ifadelerini kullanmıştı.

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