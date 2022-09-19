Fenerbahçe'de Gustavo Henrique Lugano'yu hatırlattı

Fenerbahçe'nin yeni sezon transferlerinden olan Gustavo Henrique, Ümraniyespor maçında ıslıklanmıştı. Bu karşılaşmadan sonra sürekli üzerine koyarak devam eden tecrübeli stoper takıma alıştıkça hem moralini artırdı hem de oyununu geliştirdi. Sadece savunmada değil, hücumda da etkili bir silah olmayı başardı. 29 yaşındaki stoper Dinamo Kiev karşılaşmasında fileleri havalandırmıştı. Dün de Alanyaspor mücadelesinde Willian Arao'nun ön direkten arkaya aşırttığı topu iyi takip etti. Meşin yuvarlağı ağlarla buluşturu bu sezon 2. golünü kaydetti.