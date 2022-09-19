FENERBAHÇE HABERLERİ - Sosyal medyada Miguel Crespo çılgınlığı! İşte yapılan yorumlar

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertliler rakibini Diego Rossi, Gustavo Henrique, Miguel Crespo, Enner Valencia ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 5-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Kanarya'da maçın öne çıkan isimlerinden biriyse Miguel Crespo oldu.
Etkili oyununu 1 golle süsleyen Portekizli futbolcu, 1. ve 4. goller öncesi çaldığı toplarla dikkat çekti.
Süre aldığı 81 dakika boyunca başarılı bir performans sergileyen 26 yaşındaki futbolcu için sosyal medyada övgü dolu birçok yorum yapıldı.
İşte Miguel Crespo için yapılan yorumlardan bazıları...
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