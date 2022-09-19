Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Sosyal medyada Miguel Crespo çılgınlığı! İşte yapılan yorumlar

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sosyal medyada Miguel Crespo çılgınlığı! İşte yapılan yorumlar

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Pazar günü oynanan ve 5-0 kazanılan Alanyaspor maçında 1 gol kaydeden Crespo, oynadığı futbolla taraftarın gönlünde taht kurdu. Fenerbahçeli taraftarlar, Alanyaspor maçı sonrası Miguel Crespo ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. İşte o yorumlar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 15:54
FENERBAHÇE HABERLERİ - Sosyal medyada Miguel Crespo çılgınlığı! İşte yapılan yorumlar

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sosyal medyada Miguel Crespo çılgınlığı! İşte yapılan yorumlar

Sarı-lacivertliler rakibini Diego Rossi, Gustavo Henrique, Miguel Crespo, Enner Valencia ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 5-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sosyal medyada Miguel Crespo çılgınlığı! İşte yapılan yorumlar

Kanarya'da maçın öne çıkan isimlerinden biriyse Miguel Crespo oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sosyal medyada Miguel Crespo çılgınlığı! İşte yapılan yorumlar

Etkili oyununu 1 golle süsleyen Portekizli futbolcu, 1. ve 4. goller öncesi çaldığı toplarla dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sosyal medyada Miguel Crespo çılgınlığı! İşte yapılan yorumlar

Süre aldığı 81 dakika boyunca başarılı bir performans sergileyen 26 yaşındaki futbolcu için sosyal medyada övgü dolu birçok yorum yapıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sosyal medyada Miguel Crespo çılgınlığı! İşte yapılan yorumlar

İşte Miguel Crespo için yapılan yorumlardan bazıları...

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