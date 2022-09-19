Crespo şov

Fenerbahçe'de sahanın en etkili ismi Miguel Crespo'ydu... Orta sahadaki enerjisi nedeniyle 'Mr.Duracell' lakabı takılan Portekizli futbolcu, Alanyaspor karşısında oyunun iki yönünü de mükemmel oynadı. Top rakibe geçtiğinde yaptığı presle savunmayı rahatlatan tecrübeli isim, ilk golden önce kaptığı topla Diego Rossi'nin sayısının gizli mimarıydı. Crespo 45+4'te ceza sahası önünden çok sert bir şutla topu direk dibinden filelere göndererek skoru 3-0'a taşıdı ve Alanyaspor'un az da olsa süren umutlarını bitiren isim oldu. Valencia'nın golünden önce yine presle topu kaptı.

Bu sezon Süper Lig'de rakip filelere 20 gol gönderen Fenerbahçe, lig tarihinde ilk altı maçlık süreçler itibarıyla en fazla gol attığı sezona ulaştı.



TERMİNATÖR VALENCIA

Enner Valencia'nın ilk yarıdaki performansı inanılmazdı... Ekvadorlu yıldız, hücumda bir dakika durmadı. Her topa koştu, bastı, müthiş driplingler yaptı. Gol atamasa da Corendon Alanyaspor'un savunmasını perişan edip, yordu.. İkinci yarıda golünü de atan Valencia, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı. Gol krallığı yarışında ilk sıradaki yerini korudu.



BÜYÜK BİR AİLE OLDUK

Röportaja çocuklarıyla gelen Valencia, "Aile en önemli şey. Fenerbahçe de büyük bir aile. Çok mutluyum. Önemli bir maç kazandık. Beni asıl mutlu eden takımın kazanarak yoluna devam etmesi. Bu sezon hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" dedi.



JOAO PEDRO PENALTI KAÇIRDI

Fenerbahçe 45+'da bir de penaltı atışından yararlanamadı. İlk yarının uzatma anlarında ceza sahasında Fatih Aksoy tarafından düşürülen Joao Pedro, hakem Hüseyin Göçek'in verdiği penaltıyı kendisi kullandı. Sambacının kalecinin soluna gönderdiği topu Runar Alex Runarsson iyi uzanarak çıkarmayı başardı. Keyfi kaçan Pedro'ya tribünler tezahürat yaparak moral verdi. Pedro maç genelinde mücadelesiyle alkış aldı.