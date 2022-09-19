Haberler Fenerbahçe Crespo şov

Crespo şov

Müthiş oynayan Crespo, ilk ve 4'üncü golden önce presle topu kaptı. Ayağınının dışıyla attığı enfes golle taraftarları coşturdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Crespo şov

Fenerbahçe'de sahanın en etkili ismi Miguel Crespo'ydu... Orta sahadaki enerjisi nedeniyle 'Mr.Duracell' lakabı takılan Portekizli futbolcu, Alanyaspor karşısında oyunun iki yönünü de mükemmel oynadı. Top rakibe geçtiğinde yaptığı presle savunmayı rahatlatan tecrübeli isim, ilk golden önce kaptığı topla Diego Rossi'nin sayısının gizli mimarıydı. Crespo 45+4'te ceza sahası önünden çok sert bir şutla topu direk dibinden filelere göndererek skoru 3-0'a taşıdı ve Alanyaspor'un az da olsa süren umutlarını bitiren isim oldu. Valencia'nın golünden önce yine presle topu kaptı.

Bu sezon Süper Lig'de rakip filelere 20 gol gönderen Fenerbahçe, lig tarihinde ilk altı maçlık süreçler itibarıyla en fazla gol attığı sezona ulaştı.


TERMİNATÖR VALENCIA
Enner Valencia'nın ilk yarıdaki performansı inanılmazdı... Ekvadorlu yıldız, hücumda bir dakika durmadı. Her topa koştu, bastı, müthiş driplingler yaptı. Gol atamasa da Corendon Alanyaspor'un savunmasını perişan edip, yordu.. İkinci yarıda golünü de atan Valencia, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı. Gol krallığı yarışında ilk sıradaki yerini korudu.


BÜYÜK BİR AİLE OLDUK
Röportaja çocuklarıyla gelen Valencia, "Aile en önemli şey. Fenerbahçe de büyük bir aile. Çok mutluyum. Önemli bir maç kazandık. Beni asıl mutlu eden takımın kazanarak yoluna devam etmesi. Bu sezon hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" dedi.


JOAO PEDRO PENALTI KAÇIRDI
Fenerbahçe 45+'da bir de penaltı atışından yararlanamadı. İlk yarının uzatma anlarında ceza sahasında Fatih Aksoy tarafından düşürülen Joao Pedro, hakem Hüseyin Göçek'in verdiği penaltıyı kendisi kullandı. Sambacının kalecinin soluna gönderdiği topu Runar Alex Runarsson iyi uzanarak çıkarmayı başardı. Keyfi kaçan Pedro'ya tribünler tezahürat yaparak moral verdi. Pedro maç genelinde mücadelesiyle alkış aldı.

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe, Süper Lig rekorunu kırdı! Avrupa'da PSG'nin ardından 2. sıraya yerleşti...
Jesus'tan maç sonu olay açıklamalar! Beşiktaş'a mesajı yolladı
Buruk'tan takıma uyarı: Bu kadar olmaz!
Aslan geçen sezonu rekor kırarak siliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus: Eğer sezon bittiğinde...
Şampiyonluğun favorisi...
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
GTA 6 sızıntı videosu doğrulandı! Ünlü muhabirden paylaşım geldi
Consomme (Konsome) çorbası nasıl yapılır?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tribünler boş kaldı Tribünler boş kaldı 06:02
Albayrak’tan öğrencilere jest Albayrak’tan öğrencilere jest 01:19
EuroBasket 2022'de şampiyon İspanya EuroBasket 2022'de şampiyon İspanya 00:54
A Milli Takım kadrosunda 2 değişiklik! A Milli Takım kadrosunda 2 değişiklik! 00:54
Jesus: Eğer sezon bittiğinde... Jesus: Eğer sezon bittiğinde... 00:53
Aslan geçen sezonu rekor kırarak siliyor! Aslan geçen sezonu rekor kırarak siliyor! 00:53
Daha Eski
Penaltı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Penaltı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 00:52
F.Bahçe Kadıköy'de çok farklı! F.Bahçe Kadıköy'de çok farklı! 00:52
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:52
Kadıköy'de penaltı kararı! İşte o müdahale Kadıköy'de penaltı kararı! İşte o müdahale 00:51
Abdullah Avcı: DNA'mızda bu var! Abdullah Avcı: DNA'mızda bu var! 00:51
Fırtına'dan müthiş geri dönüş! Fırtına'dan müthiş geri dönüş! 00:51