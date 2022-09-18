Haberler Fenerbahçe Şorta yeni sponsor

Şorta yeni sponsor

Pasha Group, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın şort sponsoru oldu. Resmi siteden, "2022-2023 sezonuna "Sahne Bizim" diyerek başlayan futbol takımımızın sahadaki mücadelesine destek verecek bir sponsorumuz daha ailemize katıldı. Pasha Group, futbol takımımızın 2. şort sponsoru oldu" açıklaması yapıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 06:50
Şorta yeni sponsor
Pasha Group, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın şort sponsoru oldu. Resmi siteden, "2022-2023 sezonuna "Sahne Bizim" diyerek başlayan futbol takımımızın sahadaki mücadelesine destek verecek bir sponsorumuz daha ailemize katıldı. Pasha Group, futbol takımımızın 2. şort sponsoru oldu" açıklaması yapıldı.
DİĞER
20 yaşındaki Türk golcü Arda Çınkır, Filipinler Ligi'ni sallıyor! Bir devrede 4 gol attı
İstanbul'da taksiciye falçatalı saldırı! Boğazı kesildi kanlar içinde kaldı
Buruk Terim'i solladı! İşte o istatistik
Çakar'dan flaş Ismael sözleri! "Takımı sabote ediyor"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İsmail Yüksek inanılmazı başardı! 4 ay içinde...
Kadıköy'de Akdeniz akşamı! İşte Jesus'un Alanyaspor maçı 11'i
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 18 Eylül 2022 Döviz Kuru
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! (17 Eylül 2022)
KPSS NE ZAMAN? | Ertelenen KPSS hangi gün, saat kaçta? - 2022 KPSS Genel Kültür Genel Yetenek ve Alan Bilgisi tarihleri
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk Terim'i solladı! İşte o istatistik Buruk Terim'i solladı! İşte o istatistik 07:38
Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! "Bir takım bulup gitmeli" Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! "Bir takım bulup gitmeli" 06:58
Ersin'le tekrar masaya! Beşiktaş teklif yükseltecek mi? Ersin'le tekrar masaya! Beşiktaş teklif yükseltecek mi? 00:25
Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu: Ateşleyecek biri yok! Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu: Ateşleyecek biri yok! 23:33
Murray: Bu oyun kimseyi memnun etmez Murray: Bu oyun kimseyi memnun etmez 23:33
Cimbom huzur buldu! 100 günde kökten değişim Cimbom huzur buldu! 100 günde kökten değişim 23:32
Daha Eski
Beşiktaş'a İstanbul çelmesi! Beşiktaş'a İstanbul çelmesi! 23:32
Yeni lider A. Demirspor! İşte güncel puan durumu Yeni lider A. Demirspor! İşte güncel puan durumu 23:32
Paşa Ümraniye karşısında galip! Paşa Ümraniye karşısında galip! 23:31
Jesus'un prensi İsmail için A Milli Takım şoku! Jesus'un prensi İsmail için A Milli Takım şoku! 23:31
G.Saray'da isyan çıktı! Okan Buruk ile görüşme... G.Saray'da isyan çıktı! Okan Buruk ile görüşme... 23:31
F.Bahçe'nin eski yıldızı 3. Lige transfer oldu F.Bahçe'nin eski yıldızı 3. Lige transfer oldu 23:31