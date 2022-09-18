Şorta yeni sponsor

Pasha Group, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın şort sponsoru oldu. Resmi siteden, "2022-2023 sezonuna "Sahne Bizim" diyerek başlayan futbol takımımızın sahadaki mücadelesine destek verecek bir sponsorumuz daha ailemize katıldı. Pasha Group, futbol takımımızın 2. şort sponsoru oldu" açıklaması yapıldı.
PashaGroup, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın şort sponsoru oldu. Resmi siteden, "2022-2023 sezonuna "Sahne Bizim" diyerek başlayan futbol takımımızın sahadaki mücadelesine destek verecek bir sponsorumuz daha ailemize katıldı. Pasha Group, futbol takımımızın 2. şort sponsoru oldu" açıklaması yapıldı.