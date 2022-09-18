FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci eleştirilere sahada yanıt verdi! 'Beğenilmeyen buysa...'

"Bugün rakibimizi yenebilirdik de! 2-0 geriye düştük ama hiçbir şekilde inancımızı yitirmedik ve mücadelemize devam ettik. Takımımıza çok inanıyorum, çok iyi bir takım olduk. Her maç değişen isimler oluyor ama hiçbir şey fark etmiyor. Mutluyuz.