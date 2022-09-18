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FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci eleştirilere sahada yanıt verdi! 'Beğenilmeyen buysa...'

Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle gelen ancak yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle formasından sık sık uzak kalan İrfan Can Kahveci, Rennes maçı ile adeta yeniden hayat buldu. Attığı şık golle UEFA Avrupa Ligi'ne damga vuran İrfan Can Kahveci'nin, Alanyaspor maçında da bu başarılı gidişatını sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan İrfan Can, Rennes maçında bir yandan eleştirildi, bir yandan alkış aldı. Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci, kendisini eleştirenlere karşında Teknik Direktör Jorge Jesus ve yardımcılarından tam not aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 11:20
İrfan Can Kahveci eleştirilere sahada yanıt verdi! 'Beğenilmeyen buysa...'

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rennes maçının ilk yarısını 18 pas hatasıyla tamamlayan, Fenerbahçe 2-0 gerideyken sosyal medyada taraftarların hışımına uğrayarak ağır şekilde eleştirilen İrfan Can Kahveci, herkesi ters köşe yaptı.

İrfan Can Kahveci eleştirilere sahada yanıt verdi! 'Beğenilmeyen buysa...'

İrfan, aynı zamanda sarı-lacivertlilerin tüm etkili pozisyonlarında da öne çıkmayı başaran isim olarak teknik heyetten övgü aldı.

İrfan Can Kahveci eleştirilere sahada yanıt verdi! 'Beğenilmeyen buysa...'

BEĞENİLMEYEN İRFAN BUYSA!
26. dakikada VAR kararıyla Fenerbahçe'nin iptal edilen golünü atan, 60'da Rennes kalesine 25 metreden yolladığı muhteşem şutla Mandanda'yı avlayıp takımını umutlandıran İrfan Can Kahveci'ydi.

İrfan Can Kahveci eleştirilere sahada yanıt verdi! 'Beğenilmeyen buysa...'

Hürriyet'in haberine göre, 10 kişi kalan rakibi karşısında üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe, bir de penaltı golü bulup sahadan 1 puanla ayrılarak grupta liderlik umudunu güçlendirdi.

İrfan Can Kahveci eleştirilere sahada yanıt verdi! 'Beğenilmeyen buysa...'

İrfan Can da uzun sakatlık sürecinden sıyrılıp, özlediği formasına kavuşmuş oldu.

İrfan Can Kahveci eleştirilere sahada yanıt verdi! 'Beğenilmeyen buysa...'

YENİDEN MİLLİ HEYECAN
Fenerbahçe'de alkışlandığı günlerde, A Milli Takım'a da seçilmenin mutluluğunu yaşayan yıldız futbolcu, Pazar günü oynanacak Alanya maçına yüksek moralle çıkacak.

İrfan Can Kahveci eleştirilere sahada yanıt verdi! 'Beğenilmeyen buysa...'

Bu arada irfan Can'ın Rennes kalesine gönderdiği şık gol Avrupa Ligi'nde haftanın golüne aday gösterildi.

İrfan Can Kahveci eleştirilere sahada yanıt verdi! 'Beğenilmeyen buysa...'

"ÇOK İYİ BİR TAKIM OLDUK"
İrfan, Rennes maçı yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti;

İrfan Can Kahveci eleştirilere sahada yanıt verdi! 'Beğenilmeyen buysa...'

"Bugün rakibimizi yenebilirdik de! 2-0 geriye düştük ama hiçbir şekilde inancımızı yitirmedik ve mücadelemize devam ettik. Takımımıza çok inanıyorum, çok iyi bir takım olduk. Her maç değişen isimler oluyor ama hiçbir şey fark etmiyor. Mutluyuz.

İrfan Can Kahveci eleştirilere sahada yanıt verdi! 'Beğenilmeyen buysa...'

Boşluk bulduğum zaman denemeye çalışıyorum. Güzel bir gol oldu. Önemli olan kaybetmemek, aslında kazanmak isterdik. İnşallah grubun diğer maçlarını kazanıp bu grubu da lider bitirip çıkarız.

İrfan Can Kahveci eleştirilere sahada yanıt verdi! 'Beğenilmeyen buysa...'

İrfan Can, Hamari Traore'nin sert müdahalesi sonrasında yaşananlara dairse şu değerlendirmeyi yaptı:

İrfan Can Kahveci eleştirilere sahada yanıt verdi! 'Beğenilmeyen buysa...'

"Koşarken rakibim beni itti, sonra ben onu ittim, ardından bana dirsek attı. Biliyordum kırmızı olduğunu o yüzden hakeme itiraz ettim."

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