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FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler bir bir açıkladı! İşte genç yıldızın bilinmeyenleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Süper Lig sosyal medya hesabının hazırladığı Kısa Sorulara Kısa Cevaplar programının konuğu oldu. Arda, özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri yanıtladı. İşte Arda Güler'in açıklamaları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 14:20 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 14:26
FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler bir bir açıkladı! İşte genç yıldızın bilinmeyenleri

Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler, Süper Lig resmi Twitter hesabının yeni formatı olan Kısa Sorulara Kısa Cevaplar'ın ilk konuğu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler bir bir açıkladı! İşte genç yıldızın bilinmeyenleri

Genç yıldız, kendisine sorular sorulara samimi yanıtlar verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler bir bir açıkladı! İşte genç yıldızın bilinmeyenleri

İşte Arda Güler'in kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler bir bir açıkladı! İşte genç yıldızın bilinmeyenleri

Tribünde duyduktan sonra eşlik ettiğin bir beste?

Sevdik seni her şeyden çok.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler bir bir açıkladı! İşte genç yıldızın bilinmeyenleri

İsminde Kojo olan takım arkadaşın hangisi?

Joshua King.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler bir bir açıkladı! İşte genç yıldızın bilinmeyenleri

Plase mi, pis burun mu?

Plase.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler bir bir açıkladı! İşte genç yıldızın bilinmeyenleri

Maç öncesi dinlediğin şarkı?

90'lar şarkılarını dinlemeyi çok seviyorum ama otobüste Mert Abi ve İrfan Abi ne açarsa onları da dinliyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler bir bir açıkladı! İşte genç yıldızın bilinmeyenleri

En sevdiğin tatlı nedir?

Maç ve idman programı yoğun olduğu için çok tatlı yemiyorum ama hepsini seviyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler bir bir açıkladı! İşte genç yıldızın bilinmeyenleri

Giymekten en çok hoşlandığın kıyafet?

Özel bir kıyafetim yok ama sade giyinmeyi seviyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler bir bir açıkladı! İşte genç yıldızın bilinmeyenleri

En sevdiğin film?

Yeşil Yol.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler bir bir açıkladı! İşte genç yıldızın bilinmeyenleri

En çok beğendiğin Fenerbahçe forması hangisi?

Tüm formalar güzel ama Çubuklu benim için en özeli.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler bir bir açıkladı! İşte genç yıldızın bilinmeyenleri

Ankara simidi mi, İstanbul simidi mi?

Ankara'da doğdum büyüdüm o yüzden Ankara simidi.

👉ARDA GÜLER BİR BİR AÇIKLADI! İŞTE BİLİNMEYENLERİ | İZLEYİN

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