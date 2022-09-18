FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler bir bir açıkladı! İşte genç yıldızın bilinmeyenleri

Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler, Süper Lig resmi Twitter hesabının yeni formatı olan Kısa Sorulara Kısa Cevaplar'ın ilk konuğu oldu.
Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler, Süper Lig resmi Twitter hesabının yeni formatı olan Kısa Sorulara Kısa Cevaplar'ın ilk konuğu oldu.
Genç yıldız, kendisine sorular sorulara samimi yanıtlar verdi.
İşte Arda Güler'in kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplar...
Tribünde duyduktan sonra eşlik ettiğin bir beste?
Sevdik seni her şeyden çok.
İsminde Kojo olan takım arkadaşın hangisi?
Joshua King.
Plase mi, pis burun mu?
Plase.
Maç öncesi dinlediğin şarkı?
90'lar şarkılarını dinlemeyi çok seviyorum ama otobüste Mert Abi ve İrfan Abi ne açarsa onları da dinliyorum.
En sevdiğin tatlı nedir?
Maç ve idman programı yoğun olduğu için çok tatlı yemiyorum ama hepsini seviyorum.
Giymekten en çok hoşlandığın kıyafet?
Özel bir kıyafetim yok ama sade giyinmeyi seviyorum.
En sevdiğin film?
Yeşil Yol.
En çok beğendiğin Fenerbahçe forması hangisi?
Tüm formalar güzel ama Çubuklu benim için en özeli.
Ankara simidi mi, İstanbul simidi mi?
Ankara'da doğdum büyüdüm o yüzden Ankara simidi.
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