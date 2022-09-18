Fenerbahçe - Alanyaspor maçı öncesi Jorge Jesus: Tüm maçlar çok zor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Alanyaspor maçı öncesi konuştu.

İşte o sözler...

Jorge Jesus: Rennes maçında bu sezonki en güçlü rakibimize karşı oynadık. Bize çok problem yarattılar ancak onlara karşı iyi bir sonuçla sahadan ayrıldık. Umarım bugün de Fransa'daki gibi iyi bir oyun sergileriz.

Türkiye Ligi'ni artık daha iyi tanıyoruz. Oynadığımız tüm maçlar çok zor. Fransa'da oynanan maç çok zorluydu.

Oradaki fiziksel mücadelemizi bugün de gösterebilmek için birkaç değişiklik yapıyoruz. Bu tarz değişiklikler olmalı, biz takımdaki herkese inanıyoruz.