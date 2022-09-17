Solu öldürür!

İrfan Can Kahveci'nin Rennes'e attığı gol, Avrupa Ligi'nde haftanın golüne aday gösterildi. Ekim 2019'dan bu yana Avrupa kupalarında ceza sahası dışından en fazla gol atan (5 gol) oyuncu olan yıldız ismin sol ayağıyla doksana gönderdiği füze büyük beğeni aldı. Traore'yi de attırarak maçın kilit ismi olan Kahveci, kalan maçlarını kazanarak gruptan lider çıkmak istediklerini dile getirdi. nnes ağlarına gönderdiği golle Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak
İrfan Can Kahveci'nin Rennes'e attığı gol, Avrupa Ligi'nde haftanın golüne aday gösterildi. Ekim 2019'dan bu yana Avrupa kupalarında ceza sahası dışından en fazla gol atan (5 gol) oyuncu olan yıldız ismin sol ayağıyla doksana gönderdiği füze büyük beğeni aldı. Traore'yi de attırarak maçın kilit ismi olan Kahveci, kalan maçlarını kazanarak gruptan lider çıkmak istediklerini dile getirdi. nnes ağlarına gönderdiği golle Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak