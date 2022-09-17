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Portekız’de gündem Jesus

Portekiz'de Jorge Jesus'u ön plana alan yorumlar yer aldı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Portekız’de gündem Jesus
Portekiz'de Jorge Jesus'u ön plana alan yorumlar yer aldı... A Bola "Fransa'da Jorge Jesus'un Fenerbahçesi beraberliği kurtardı" ifadesini kullanırken, O Jogo, "Rennes maçı koparma noktasına geldi fakat Fenerbahçe, İrfan Can ve Valencia'nın golleriyle geri döndü" dedi. Jesus'un Fransız taraftarlarla yaşadığı tartışmayı sütunlarına taşıyan Record ise Dinamo Kiev kalecisine yaptığı jestin ardından deneyimli olan Portekizli teknik adamın, Rennes taraftarlarıyla 'daha sıcak' bir an yaşadığını aktardı.
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