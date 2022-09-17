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Mucizevi geri dönüş

Fransız basını, “Rennes her şeyi mahvetti” derken, Fenerbahçe’nin geri dönüşünü övdü

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Mucizevi geri dönüş
Fenerbahçe'nin Rennes ile 2-2 berabere kalması Fransız basınında geniş yer buldu. FootMercato, "Rennes'in dev hayal kırıklığı" başlığı altında, "F.Bahçe ilk yarıda oyuna hakimdi. Rennes ikinci yarıda art arda bulduğu iki golle öne fırladı ancak maçı koparmayı başaramadı. F.Bahçe, İrfan Can'ın harika golü ile mucizevi bir geri dönüşe imza attı" yorumunu yaptı. Foot01, Rennes'in her şeyi mahvettiğini belirterek, "Traore'nin kırmızı kartı ve Bourigeaud'un aptalca penaltısı geri dönüşe zemin hazırladı" dedi. Le Figaro ise İrfan Can'ın attığı golle maçın kahramanı olduğunu dile getirdi. Onze Mondial, "Bretonlar (Rennes) uzatmalarda kontrol altına alındı" yorumu yaptı.
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