Haberler Fenerbahçe Luan Peres’de kırık yok

Luan Peres’de kırık yok

Rennes'in attığı ikinci golü önlemek isterken sol ayağını direğe çarpan Luan Peres'de korkulan olmadı. Brezilyalı savunmacının hastanede yapılan kontrolünde herhangi bir kırığa rastlanmadığı bildirildi. Koltuk değnekleri ile stattan ayrılan Luan Peres'in Alanyaspor maçında dinlendirilmesi bekleniyor. Dönüş tarihi ise İstanbul'daki detaylı kontroller sonrasında belli olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Luan Peres’de kırık yok
Rennes'in attığı ikinci golü önlemek isterken sol ayağını direğe çarpan Luan Peres'de korkulan olmadı. Brezilyalı savunmacının hastanede yapılan kontrolünde herhangi bir kırığa rastlanmadığı bildirildi. Koltuk değnekleri ile stattan ayrılan Luan Peres'in Alanyaspor maçında dinlendirilmesi bekleniyor. Dönüş tarihi ise İstanbul'daki detaylı kontroller sonrasında belli olacak.
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