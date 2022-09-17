Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus Rennes - Fenerbahçe maçında 'satranç' oynadı! O hamle...

Jorge Jesus Rennes - Fenerbahçe maçında 'satranç' oynadı! O hamle...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarında, Fransa Lig 1 temsilcisi Rennes ile karşı karşıya gelirken, maçın uzatma dakikalarında Enner Valencia'nın penaltıdan bulduğu golle müsabakadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve grubunda liderliğe yükseldi. Maç sonrası gerek Fenerbahçe takımına, gerekse Teknik Direktör Jorge Jesus'a övgü dolu sözler sarf edildi. Bununla beraber Jorge Jesus'un maç içinde yaptığı hamleler, Fenerbahçe camiasında gündeme oturdu. Oyunu adeta bir satranç gibi okuyan Jesus'un tercihleri hem şaşırttı, hem de tüm takımın aidiyeti camiayı sevindirdi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 09:06
Jorge Jesus Rennes - Fenerbahçe maçında 'satranç' oynadı! O hamle...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus her maça farklı 11'ler ve taktik varyasyonlarla çıkma geleneğini UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rennes deplasmanında da sürdürdü.

Jorge Jesus Rennes - Fenerbahçe maçında 'satranç' oynadı! O hamle...

Güçlü Fransız ekibi karşısında orta sahada İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'ye şans veren Jesus, Süper Lig'de son 3 maçta kısa sürelerle şans verdiği ve Dinamo Kiev mücadelesinde yedek oturttuğu Bright Osayi-Samuel'i ilk 11'de oynatarak, rakibin en önemli silahı olan Sulemana'yı kilitlemeyi başardı.

Jorge Jesus Rennes - Fenerbahçe maçında 'satranç' oynadı! O hamle...

Hürriyet'in derlediği habere göre, Portekizli teknik adamın Rennes deplasmanındaki bir başka önemli sürprizi de Lincoln'ü ilk 11'de sahaya sürmesi oldu.

Jorge Jesus Rennes - Fenerbahçe maçında 'satranç' oynadı! O hamle...

'Oyuncular değişir ama hücumu düşünen, tempolu ve fizik gücü yüksek takım oyunu değişmez' anlayışını yerleştiren Jesus, sık sık rotasyon yaparak hem elindeki oyuncuların tamamını kullanıp forma adaleti sağlıyor hem de rakipler için Fenerbahçe'yi 'tahmin edilemez bir ekip' haline dönüştürüyor.

Jorge Jesus Rennes - Fenerbahçe maçında 'satranç' oynadı! O hamle...

Jesus'un dikkat çeken bir başka özelliği de maç içinde oyun sistemini değiştirmekten korkmaması.

Jorge Jesus Rennes - Fenerbahçe maçında 'satranç' oynadı! O hamle...

Usta bir satranç oyuncusu gibi 3'lü savunmadan 4'lüye geçip, Adana Demir maçında Lincoln'ü kariyerinde sol bek oynatması gibi bazı oyuncuları sürpriz mevkilerde görevlendirebiliyor.

Jorge Jesus Rennes - Fenerbahçe maçında 'satranç' oynadı! O hamle...

Bütün bu cesur hamleler doğal olarak Fenerbahçe'nin rakiplerin işini daha da zorlaştırıyor.

Jorge Jesus Rennes - Fenerbahçe maçında 'satranç' oynadı! O hamle...

"5 DAKİKA DAHA OLSAYDI KAZANIRDIK"
Jesus, Rennes maçı yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti;

Jorge Jesus Rennes - Fenerbahçe maçında 'satranç' oynadı! O hamle...

"2-0'dan geri geldik bugün. Dolayısıyla iyi bir sonuç olarak değerlendiriyorum. Takımım maçın sonuna kadar inanmayı bırakmadı.

Jorge Jesus Rennes - Fenerbahçe maçında 'satranç' oynadı! O hamle...

Yapmış olduğumuz oyuncu değişiklikleri golleri bulmamızda yardımcı oldu. Eğer maç 5 dakika daha uzun olsaydı bu maçı kazanırdık.

Jorge Jesus Rennes - Fenerbahçe maçında 'satranç' oynadı! O hamle...

Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün gösterdik ki kim oynarsa oynasın seviyemizi hep yüksek tutmayı becerebiliyoruz.

Jorge Jesus Rennes - Fenerbahçe maçında 'satranç' oynadı! O hamle...

Taraftarlarımıza da destekleri için teşekkür ediyorum. Onları da tebrik ediyorum.

Jorge Jesus Rennes - Fenerbahçe maçında 'satranç' oynadı! O hamle...

Bu iki takıma (Dinamo Kiev, Rennes) karşı iyi sonuç aldık ama bu fikrim devam ediyor.

Jorge Jesus Rennes - Fenerbahçe maçında 'satranç' oynadı! O hamle...

Rennes Avrupa'nın en üst düzey 5 liginden birinin takımı.

Jorge Jesus Rennes - Fenerbahçe maçında 'satranç' oynadı! O hamle...

Tehlikeli ve güçlü bir takım.

Jorge Jesus Rennes - Fenerbahçe maçında 'satranç' oynadı! O hamle...

Kiev de her zaman Şampiyonlar Ligi'nde olan bir takım. Gruplardaki ilk maçtan önce de söylemiştim. Fikrim hala aynı.

Jorge Jesus Rennes - Fenerbahçe maçında 'satranç' oynadı! O hamle...

Dinamo Kiev ve Rennes bu grubun favorileri.

Jorge Jesus Rennes - Fenerbahçe maçında 'satranç' oynadı! O hamle...

Tribünden bir taraftarın Fenerbahçe yedek kulübesindeki oyunculara laf söylemesi normal bir durum değil ama bu tarz şeyler olabiliyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alanya maçına yetişecek mi? Belli oldu
Portekiz’de gündem Jorge Jesus
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 17 Eylül Cumartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
17 Eylül 2022 hava durumu İstanbul, İzmir, Ankara
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adnan Polat'tan şampiyonluk açıklaması! Adnan Polat'tan şampiyonluk açıklaması! 09:27
Gökhan Töre'den büyük düşük Gökhan Töre'den büyük düşük 09:26
İstanbulspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? İstanbulspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 09:21
Endri Çekici: Kazanamadığımız için üzgünüm Endri Çekici: Kazanamadığımız için üzgünüm 09:07
Jesus 'satranç' oynadı! Rennes maçında o hamle... Jesus 'satranç' oynadı! Rennes maçında o hamle... 09:06
Flaş Icardi yorumu! "Golün aktörü olması ilginç" Flaş Icardi yorumu! "Golün aktörü olması ilginç" 07:48
Daha Eski
Maç sonrası çarpıcı sözler! "G.Saray iyi yolda ama..." Maç sonrası çarpıcı sözler! "G.Saray iyi yolda ama..." 07:04
Taha Akgül: En değerli şampiyonluklarımdan biri! Taha Akgül: En değerli şampiyonluklarımdan biri! 01:22
Taha Akgül: En değerli şampiyonluklarımdan biri! Taha Akgül: En değerli şampiyonluklarımdan biri! 01:21
Giovanni Guidetti'ye büyük onur! Giovanni Guidetti'ye büyük onur! 01:19
Giovanni Guidetti'ye büyük onur! Giovanni Guidetti'ye büyük onur! 01:18
Beşiktaş'tan Salih Uçan hamlesi! Yeni sözleşme... Beşiktaş'tan Salih Uçan hamlesi! Yeni sözleşme... 00:27