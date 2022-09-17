Jorge Jesus Rennes - Fenerbahçe maçında 'satranç' oynadı! O hamle...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus her maça farklı 11'ler ve taktik varyasyonlarla çıkma geleneğini UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rennes deplasmanında da sürdürdü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus her maça farklı 11'ler ve taktik varyasyonlarla çıkma geleneğini UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rennes deplasmanında da sürdürdü.
Güçlü Fransız ekibi karşısında orta sahada İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'ye şans veren Jesus, Süper Lig'de son 3 maçta kısa sürelerle şans verdiği ve Dinamo Kiev mücadelesinde yedek oturttuğu Bright Osayi-Samuel'i ilk 11'de oynatarak, rakibin en önemli silahı olan Sulemana'yı kilitlemeyi başardı.
Hürriyet'in derlediği habere göre, Portekizli teknik adamın Rennes deplasmanındaki bir başka önemli sürprizi de Lincoln'ü ilk 11'de sahaya sürmesi oldu.
'Oyuncular değişir ama hücumu düşünen, tempolu ve fizik gücü yüksek takım oyunu değişmez' anlayışını yerleştiren Jesus, sık sık rotasyon yaparak hem elindeki oyuncuların tamamını kullanıp forma adaleti sağlıyor hem de rakipler için Fenerbahçe'yi 'tahmin edilemez bir ekip' haline dönüştürüyor.
Jesus'un dikkat çeken bir başka özelliği de maç içinde oyun sistemini değiştirmekten korkmaması.
Usta bir satranç oyuncusu gibi 3'lü savunmadan 4'lüye geçip, Adana Demir maçında Lincoln'ü kariyerinde sol bek oynatması gibi bazı oyuncuları sürpriz mevkilerde görevlendirebiliyor.
Bütün bu cesur hamleler doğal olarak Fenerbahçe'nin rakiplerin işini daha da zorlaştırıyor.
"2-0'dan geri geldik bugün. Dolayısıyla iyi bir sonuç olarak değerlendiriyorum. Takımım maçın sonuna kadar inanmayı bırakmadı.
Yapmış olduğumuz oyuncu değişiklikleri golleri bulmamızda yardımcı oldu. Eğer maç 5 dakika daha uzun olsaydı bu maçı kazanırdık.
Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün gösterdik ki kim oynarsa oynasın seviyemizi hep yüksek tutmayı becerebiliyoruz.
Taraftarlarımıza da destekleri için teşekkür ediyorum. Onları da tebrik ediyorum.
Bu iki takıma (Dinamo Kiev, Rennes) karşı iyi sonuç aldık ama bu fikrim devam ediyor.
Rennes Avrupa'nın en üst düzey 5 liginden birinin takımı.
Tehlikeli ve güçlü bir takım.
Kiev de her zaman Şampiyonlar Ligi'nde olan bir takım. Gruplardaki ilk maçtan önce de söylemiştim. Fikrim hala aynı.
Dinamo Kiev ve Rennes bu grubun favorileri.
Tribünden bir taraftarın Fenerbahçe yedek kulübesindeki oyunculara laf söylemesi normal bir durum değil ama bu tarz şeyler olabiliyor.
Bu tarz durumlarda bir şey yapamıyorsunuz.
Orada çok da fazla bir şey olmadı. 1 puan aldık.
Son 15 dakikada takımım çok yürekli bir mücadele gösterdi. Özgüvenli bir görüntü sergiledi."