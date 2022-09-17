Jorge Jesus Rennes - Fenerbahçe maçında 'satranç' oynadı! O hamle...

'Oyuncular değişir ama hücumu düşünen, tempolu ve fizik gücü yüksek takım oyunu değişmez' anlayışını yerleştiren Jesus, sık sık rotasyon yaparak hem elindeki oyuncuların tamamını kullanıp forma adaleti sağlıyor hem de rakipler için Fenerbahçe'yi 'tahmin edilemez bir ekip' haline dönüştürüyor.