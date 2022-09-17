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İsmail süpürdü

Rennes karşısında ilk onbirde şans bulan İsmail Yüksek, performansıyla göz doldurdu. Genç oyuncu, orta sahada rakip atakları bıçak gibi keserken, kaptığı topların büyük çoğunu takım arkadaşlarına başarıyla servis ederek atakları başlatan isim oldu. Jorge Jesus'un prensinin, bu oyununu sürdürmesi halinde Avrupa devlerinin radarına gireceği ifade ediliyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
İsmail süpürdü
Rennes karşısında ilk onbirde şans bulan İsmail Yüksek, performansıyla göz doldurdu. Genç oyuncu, orta sahada rakip atakları bıçak gibi keserken, kaptığı topların büyük çoğunu takım arkadaşlarına başarıyla servis ederek atakları başlatan isim oldu. Jorge Jesus'un prensinin, bu oyununu sürdürmesi halinde Avrupa devlerinin radarına gireceği ifade ediliyor
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