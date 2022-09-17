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İnanmışlar ordusu!

Rennes karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Kanarya; mücadelesi, azmi ve kararlılığıyla tam not aldı... Gözler şimdi Alanyaspor’a çevrildi. Hedef araya 3 puanla girmek...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
İnanmışlar ordusu!
UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes deplasmanından 2-2 beraberlikle dönen Fenerbahçe'de moraller yerinde... Sarı-lacivertliler, 2-0 geriden rakibini yakalamayı başarırken mücadelesiyle tam not aldı. Son dakikalara kadar maçı bırakmayan ve galibiyeti kovalayan Jorge Jesus'un öğrencileri, takım ruhunu sahaya yansıttı. Camiada 'İşte yıllardır özlenen Fenerbahçe' yorumları yapıldı. Dinamo Kiev ve Rennes'ten 4 puan alan sarı-lacivertliler, grup liderliği için avantaj sağladı.

ARA VERMEDEN BAŞLADILAR

Öte yandan takımda gözler Corendon Alanyaspor maçına çevrildi. Fransa'da ilk onbirde oynayanlar rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Hedef yarın Kadıköy'de 3 puanı alıp milli araya keyifli girmek... Jorge Jesus yine rotasyon mesajı verdi. Portekizli çalıştırıcı, "Sadece bir taktik idman yapma imkanımız olacak. İlk onbirde yine başka oyuncular göreceksiniz. İki maç üst üste aynı 11 ile oynayamayız. Tüm oyuncularıma inanıyorum" dedi.
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