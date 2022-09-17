İnanmışlar ordusu!

ARA VERMEDEN BAŞLADILAR
Öte yandan takımda gözler Corendon Alanyaspor maçına çevrildi. Fransa'da ilk onbirde oynayanlar rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Hedef yarın Kadıköy'de 3 puanı alıp milli araya keyifli girmek... Jorge Jesus yine rotasyon mesajı verdi. Portekizli çalıştırıcı, "Sadece bir taktik idman yapma imkanımız olacak. İlk onbirde yine başka oyuncular göreceksiniz. İki maç üst üste aynı 11 ile oynayamayız. Tüm oyuncularıma inanıyorum" dedi.