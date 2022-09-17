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Fenerbahçe'ye UEFA'dan önemli gelir! İşte kasaya giren rakam

Son dakika spor haberi: Takımın başına teknik direktör Jorge Jesus'u getiren ve takımı da büyük ölçüde yenileyen Fenerbahçe'de alınan sonuçlarla birlikte gösterilen performans camiayı mutlu etti. UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele veren sarı-lacivertliler, katılım payıyla birlikte önemli bir geliri kasasına koydu. İşte o rakam...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 10:52
Fenerbahçe'ye UEFA'dan önemli gelir! İşte kasaya giren rakam

Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan önemli gelir! İşte kasaya giren rakam

Sarı-lacivertli kulüp uzun yıllardır futbol takımı için hayali kurulan teknik direktör profilini sonunda Jesus'la yakalamanın sevincini yaşıyor.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan önemli gelir! İşte kasaya giren rakam

Özellikle önceki akşam Rennes deplasmanında Portekizli teknik direktörün gösterdiği liderlik, 2-0 geri düşülmesine rağmen oyuna hamlesi ve kenar yönetimi büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan önemli gelir! İşte kasaya giren rakam

Zorlu deplasmanda takımı 2 farkla geriye düşmesine rağmen telaş yapmayan Jorge Jesus, önce 4'lü savunmaya döndü ardından hücum hattını hemen değiştirdi.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan önemli gelir! İşte kasaya giren rakam

Bununla beraber Rennes tribünlerinden Fenerbahçe yedek kulübesine gelen sataşmalara da sessiz kalmayan tecrübeli çalıştırıcı çok sert tepki gösterdi, oyuncularına destek oldu.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan önemli gelir! İşte kasaya giren rakam

Maçın başından sonuna kadar da hem hakemlere itiraz konusunda hem de oyuncularını uyarma anlamında liderliğiyle fark yaratan deneyimli çalıştırıcı, bir kez daha güven kazandı.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan önemli gelir! İşte kasaya giren rakam

Son bölümde de Rossi ile hücumcu sayısı artırıldı. Zaten puanı getiren isim de hem penaltıyı alan hem de golü yapan Valencia oldu.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan önemli gelir! İşte kasaya giren rakam

Jorge Jesus'un kısa sürede sağladığı bu güven akıllara basketbol takımının unutulmaz başantrenörü Zeljko Obradovic'i getirdi.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan önemli gelir! İşte kasaya giren rakam

2013-2020 yılları arasında Fenerbahçe'nin basketbol takımında harikalar yaratan ve liderliğiyle örnek olan Obradovic profilinde bir isim en sonunda futbol takımınında da bulunmuş oldu.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan önemli gelir! İşte kasaya giren rakam

Jesus, Fenerbahçe'nin başında 13 resmi maçta görev aldı. Portekizli çalıştırıcı bu sürede 7 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan önemli gelir! İşte kasaya giren rakam

Jesus'lu F.Bahçe rakip filelere 30 gol gönderirken kalesinde 13 gol gördü.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan önemli gelir! İşte kasaya giren rakam

Tecrübeli antrenör maç başına 1.92 puan ortalaması tutturdu.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan önemli gelir! İşte kasaya giren rakam

KASAYA ÖNEMLİ BİR MEBLAĞ GİRDİ!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda önemli bir maddi katkı da elde etti.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan önemli gelir! İşte kasaya giren rakam

B Grubu'nda ilk 2 haftada Dinamo Kiev'i 2-1 yenen, Rennes'le de 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler önemli bir meblayı kasasına koydu.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan önemli gelir! İşte kasaya giren rakam

Fenerbahçe, katılım payı ve grupta elde ettiği 4 puan ile şu ana kadar 4.47 milyon euro kazandı.

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