Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Enner Valencia'ya 12 milyonluk transfer teklifi! Cevabı şaşırttı

Fenerbahçeli Enner Valencia'ya 12 milyonluk transfer teklifi! Cevabı şaşırttı

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia'ya Suudi Arabistan'dan dev bir teklif geldi. Golcü futbolcuya toplam 12 milyon euro maaş önerildi. Valencia'nın cevabı hem şaşırttı, hem sevindirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 14:39
Fenerbahçeli Enner Valencia'ya 12 milyonluk transfer teklifi! Cevabı şaşırttı

Yıldızlar topluluğu Fenerbahçe'nin en önemli kozlarından biri olan Ekvadorlu yıldız, bu sezon ortaya koyduğu performansla parmak ısırtıyor.

Fenerbahçeli Enner Valencia'ya 12 milyonluk transfer teklifi! Cevabı şaşırttı

Tecrübeli oyuncu, henüz sezonun başı olmasına rağmen 7 gole ulaştı.

Fenerbahçeli Enner Valencia'ya 12 milyonluk transfer teklifi! Cevabı şaşırttı

VALENCIA'YA MÜTHİŞ TEKLİF
Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia attığı gollerin yanı sıra Sarı-Lacivertliler'e bağlılığıyla da gönüllere taht kuracak.

Fenerbahçeli Enner Valencia'ya 12 milyonluk transfer teklifi! Cevabı şaşırttı

Yıldız futbolcuya geçtiğimiz çarşamba günü Suudi Arabistan'dan müthiş bir teklif geldi.

Fenerbahçeli Enner Valencia'ya 12 milyonluk transfer teklifi! Cevabı şaşırttı

FENERBAHÇE'DEN YILLIK 1.5 MİLYON EURO KAZANIYOR
Bir Suudi Arabistan kulübü Enner Valencia'ya 4 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif etti.

Fenerbahçeli Enner Valencia'ya 12 milyonluk transfer teklifi! Cevabı şaşırttı

Valencia, 12 milyon Euro'luk teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi.

Fenerbahçeli Enner Valencia'ya 12 milyonluk transfer teklifi! Cevabı şaşırttı

32 yaşındaki yıldız Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor.

BURADAN AYRILMAK İSTEMİYORUM
Sarı-Lacivertliler'in yıldız oyuncusunun yakın çevresine, "Fenerbahçe'de çok mutluyum.

Fenerbahçeli Enner Valencia'ya 12 milyonluk transfer teklifi! Cevabı şaşırttı

Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum.

Fenerbahçeli Enner Valencia'ya 12 milyonluk transfer teklifi! Cevabı şaşırttı

Bunu başarmadan, müthiş taraftarımızı sevindirmeden buradan ayrılmak istemiyorum" dediği öğrenildi.

Fenerbahçeli Enner Valencia'ya 12 milyonluk transfer teklifi! Cevabı şaşırttı

Fenerbahçe için astronomik teklifi geri çeviren Enner Valencia'nın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Fenerbahçeli Enner Valencia'ya 12 milyonluk transfer teklifi! Cevabı şaşırttı

Takvim'in haberine göre, 2.4 milyon Euro güncel piyasa değeri olan Ekvadorlu yıldız 2020 yılında Tigres'ten bedelsiz olarak transfer edilmişti.

Fenerbahçeli Enner Valencia'ya 12 milyonluk transfer teklifi! Cevabı şaşırttı

Bu sezon oynadığı her 75 dakikada bir gol atan Valencia, Süper Lig'de 63 maçta forma giydi ve 25 kez fileleri havalandırdı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
UEFA'dan önemli gelir! İşte kasaya giren rakam
Jesus 'satranç' oynadı! Rennes maçında o hamle...
18 EYLÜL TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ Mİ?
KPSS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN? | 2022 KPSS'den 70 - 80 - 90 puan almak için kaç net gerekir? - Barajı geçmek için kaç net gerekir?
KPSS’YE ULAŞIM KARTI, PARA, ANAHTARLA GİRİLİR Mİ? | KPSS’de bozuk para, kağıt para, alyans, gözlük şapka, kemer yasak mı?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torino - Sassuolo maçı saat kaçta? Torino - Sassuolo maçı saat kaçta? 14:13
Spezia - Sampdoria maçı saat kaçta? Spezia - Sampdoria maçı saat kaçta? 14:06
Rıza Çalımbay: Galibiyeti hak ederek aldık Rıza Çalımbay: Galibiyeti hak ederek aldık 14:04
Bologna - Empoli maçı saat kaçta? Bologna - Empoli maçı saat kaçta? 13:57
G.Saray'da isyan çıktı! Okan Buruk ile görüşme... G.Saray'da isyan çıktı! Okan Buruk ile görüşme... 13:42
Athletic Bilbao - Real Vallecano maçı saat kaçta? Athletic Bilbao - Real Vallecano maçı saat kaçta? 13:42
Daha Eski
İspanya'da Vinicius hakkındaki ırkçı söyleme büyük tepki! İspanya'da Vinicius hakkındaki ırkçı söyleme büyük tepki! 13:14
TFF 1. Lig'de dev maç! Samsunspor Sakaryaspor'u ağırlıyor TFF 1. Lig'de dev maç! Samsunspor Sakaryaspor'u ağırlıyor 13:08
Melo'nun belgeseli geliyor! G.Saray ve İstanbul... Melo'nun belgeseli geliyor! G.Saray ve İstanbul... 12:38
İstanbulspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? İstanbulspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 12:28
İstanbulspor - Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! İstanbulspor - Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! 12:27
Valencia - Celta Vigo maçı saat kaçta? Valencia - Celta Vigo maçı saat kaçta? 12:20