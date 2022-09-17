FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un prensi İsmail Yüksek için A Milli Takım şoku!

Geçtiğimiz sezonu Bursaspor'da kiralık geçiren İsmail Yüksek, bu sezon Fenerbahçe'de fırtına gibi esiyor.
Geçtiğimiz sezonu Bursaspor'da kiralık geçiren İsmail Yüksek, bu sezon Fenerbahçe'de fırtına gibi esiyor.
Özellikle Teknik Direktör Jorge Jesus'un adeta 'prensi' olan İsmail, sahada kendisine verilen görevleri eksiksiz yerine getiriyor.
Jorge Jesus'un orta sahada hem 5 numara, hem 8 numara, yer yer de 9 numara oynattığı İsmail, sahada yer aldığı süre içinde de mücadeleci tavrıyla alkış alıyor.
İsmail, Rennes gibi zorlu bir deplasmanda takımının orta sahasının dinamosu olmuş ve 'geriden oyun kurma' becerisiyle, Jesus'un istediklerini tam olarak yerine getirmişti.
İsmail Yüksek'in Rennes maçı istatistikleri şu şekilde olmuştu;
26 İsabetli Pas
3 Kazanılan İkili Mücadele
3 İsabetli Uzun Pas
1 Kilit Pas
1 Top Çalma
1 Pas Arası
MİLLİ TAKIM ŞOKU!
Yaşanan bu gelişmelerin ardından A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı.
A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta, Lüksemburg ve Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek.
Bu müsabakalar öncesi A Milli Futbol Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, aday kadrosunu belirledi.
İsmail'in yükselen performansı sonrası gözler, A Milli Takımı Teknik Direktör Kuntz'a çevrilmişti.
Ancak Alman teknik adamın İsmail'i kadroya dahil etmemesi bir kesim tarafından şokla karşılandı.
Bununla beraber İsmail Yüksek'in, yükselen performansı sonrası ay yıldızlı formaya kavuşması bekleniyordu.
İSMAİL MİLLİ FORMAYI İSTİYOR
Fenerbahçe'nin genç oyuncusunun da, Kuntz'dan forma istediği ve aday kadroya çağırılmayı beklediği ifade ediliyordu.
BÜYÜK TAKIMLARIN RADARINA GİRİYOR
İsmail Yüksek'in transfer penceresi, Avrupa'da gözle görülür bir şekilde açılmaya başlandı.
Rennes maçını takip eden scoutlar, rakip ataklarını adeta bıçak gibi kesen ve kaptığı topların büyük çoğunluğunu takım arkadaşlarına başarıyla servis eden İsmail'e adeta bayıldı.
Jorge Jesus'un prensinin, başarılı performansını sürdürmesi halinde, Avrupa'nın önemli takımlarının 'ciddi anlamda' radarına gireceği gelen bilgiler arasında.