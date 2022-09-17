Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un prensi İsmail Yüksek için A Milli Takım şoku!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un prensi İsmail Yüksek için A Milli Takım şoku!

Fenerbahçe'nin son olarak oynadığı Rennes müsabakasında oynadığı futbolla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan İsmail Yüksek, Jorge Jesus'un da orta sahadaki prensleri arasında yer alıyordu. İsmail Yüksek, Jorge Jesus tarafından bu sezon özel olarak saha içinde değerlendirilirken, genç oyuncuya kötü haber gelmişti. Futbolseverler tarafından İsmail Yüksek'in A Milli Takım'a çağırılmaması, büyük eleştirilere neden oldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 16:34
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un prensi İsmail Yüksek için A Milli Takım şoku!

Geçtiğimiz sezonu Bursaspor'da kiralık geçiren İsmail Yüksek, bu sezon Fenerbahçe'de fırtına gibi esiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un prensi İsmail Yüksek için A Milli Takım şoku!

Özellikle Teknik Direktör Jorge Jesus'un adeta 'prensi' olan İsmail, sahada kendisine verilen görevleri eksiksiz yerine getiriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un prensi İsmail Yüksek için A Milli Takım şoku!

Jorge Jesus'un orta sahada hem 5 numara, hem 8 numara, yer yer de 9 numara oynattığı İsmail, sahada yer aldığı süre içinde de mücadeleci tavrıyla alkış alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un prensi İsmail Yüksek için A Milli Takım şoku!

İsmail, Rennes gibi zorlu bir deplasmanda takımının orta sahasının dinamosu olmuş ve 'geriden oyun kurma' becerisiyle, Jesus'un istediklerini tam olarak yerine getirmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un prensi İsmail Yüksek için A Milli Takım şoku!

İsmail Yüksek'in Rennes maçı istatistikleri şu şekilde olmuştu;

26 İsabetli Pas

3 Kazanılan İkili Mücadele

3 İsabetli Uzun Pas

1 Kilit Pas

1 Top Çalma

1 Pas Arası

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un prensi İsmail Yüksek için A Milli Takım şoku!

MİLLİ TAKIM ŞOKU!
Yaşanan bu gelişmelerin ardından A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un prensi İsmail Yüksek için A Milli Takım şoku!

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta, Lüksemburg ve Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un prensi İsmail Yüksek için A Milli Takım şoku!

Bu müsabakalar öncesi A Milli Futbol Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, aday kadrosunu belirledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un prensi İsmail Yüksek için A Milli Takım şoku!

İsmail'in yükselen performansı sonrası gözler, A Milli Takımı Teknik Direktör Kuntz'a çevrilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un prensi İsmail Yüksek için A Milli Takım şoku!

Ancak Alman teknik adamın İsmail'i kadroya dahil etmemesi bir kesim tarafından şokla karşılandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un prensi İsmail Yüksek için A Milli Takım şoku!

Bununla beraber İsmail Yüksek'in, yükselen performansı sonrası ay yıldızlı formaya kavuşması bekleniyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un prensi İsmail Yüksek için A Milli Takım şoku!

İSMAİL MİLLİ FORMAYI İSTİYOR
Fenerbahçe'nin genç oyuncusunun da, Kuntz'dan forma istediği ve aday kadroya çağırılmayı beklediği ifade ediliyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un prensi İsmail Yüksek için A Milli Takım şoku!

BÜYÜK TAKIMLARIN RADARINA GİRİYOR
İsmail Yüksek'in transfer penceresi, Avrupa'da gözle görülür bir şekilde açılmaya başlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un prensi İsmail Yüksek için A Milli Takım şoku!

Rennes maçını takip eden scoutlar, rakip ataklarını adeta bıçak gibi kesen ve kaptığı topların büyük çoğunluğunu takım arkadaşlarına başarıyla servis eden İsmail'e adeta bayıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un prensi İsmail Yüksek için A Milli Takım şoku!

Jorge Jesus'un prensinin, başarılı performansını sürdürmesi halinde, Avrupa'nın önemli takımlarının 'ciddi anlamda' radarına gireceği gelen bilgiler arasında.

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