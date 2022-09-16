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Türkler'in yeni yıldızı: Arda Güler

Fransız basını, Fenerbahçe formasıyla 22 maçta 5 gol+5 asist üreten 17’lik Arda’yı ‘geleceğin yıldız adayları’ arasında gösterdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 06:50
Türkler'in yeni yıldızı: Arda Güler
Fransız basını, sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler'i mercek altına aldı. Eurosport'ta yayınlanan bir podcast'te Fransız gazeteciler Julien Pereira ile Arthur Merle, 17 yaşındaki oyuncuya övgüler yağdırdı... Arda'nın Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 22 karşılaşmada 5 gol atıp, 5 de asist yaptığını hatırlatan Pereira ve Merle, yetenekli oyuncunun daha 17 yaşında olmasına rağmen, maç başına ortalama 40 dakika sahada kalmasının önemli olduğunu vurguladılar.

Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan bir maddeye de dikkat çeken gazeteciler, oyuncunun belirli bir sürenin altında kalırsa serbest kalma bedelinin 30 milyon euro'dan 5 milyon euro'ya düşeceğini iddia etti... Programda, Türk futbolunun son dönemde çok sayıda yıldız adayı çıkardığı da kaydedildi. Örnek olarak; Doğan Alemdar (Rennes), Enes Ünal (Getafe), Yusuf Yazıcı (Lille / Trabzonspor'da kiralık), Cengiz Ünder (Marsilya), Emre Demir (Barcelona alt yapısı) gösterildi.
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