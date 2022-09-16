Türkler'in yeni yıldızı: Arda Güler

Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan bir maddeye de dikkat çeken gazeteciler, oyuncunun belirli bir sürenin altında kalırsa serbest kalma bedelinin 30 milyon euro'dan 5 milyon euro'ya düşeceğini iddia etti... Programda, Türk futbolunun son dönemde çok sayıda yıldız adayı çıkardığı da kaydedildi. Örnek olarak; Doğan Alemdar (Rennes), Enes Ünal (Getafe), Yusuf Yazıcı (Lille / Trabzonspor'da kiralık), Cengiz Ünder (Marsilya), Emre Demir (Barcelona alt yapısı) gösterildi.
Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan bir maddeye de dikkat çeken gazeteciler, oyuncunun belirli bir sürenin altında kalırsa serbest kalma bedelinin 30 milyon euro'dan 5 milyon euro'ya düşeceğini iddia etti... Programda, Türk futbolunun son dönemde çok sayıda yıldız adayı çıkardığı da kaydedildi. Örnek olarak; Doğan Alemdar (Rennes), Enes Ünal (Getafe), Yusuf Yazıcı (Lille / Trabzonspor'da kiralık), Cengiz Ünder (Marsilya), Emre Demir (Barcelona alt yapısı) gösterildi.
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