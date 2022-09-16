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Müthiş dönüş!

Terrier ve Majer’e İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia’nın penaltı golüyle yanıt veren sarı-lacivertli ekip, grupta puanını 4’e çıkardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 06:50
Müthiş dönüş!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa'da Rennes ile 2-2 berabere kaldı... Roazhon Park'taki mücadele nefesleri kesti. İlk yarıda sahaya iyi yayılan, orta sahada iyi pas yaparak rakibini kilitleyen Kanarya, 7'de Michy Batshuayi ile gole yaklaştı. Belçikalı oyuncunun altıpastan vuruşunda kaleci Mandanda topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı. 25. dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı şık gol ofsayta takılırken, devrenin sonunda bu kez Joshua King'in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak çerçeveyi bulmayınca ilk yarı golsüz tamamlandı.

SIRADAKİ RAKİP AEK LARNACA

İkinci yarıda sahada gol düellosu vardı. İki kez üst üste savunmanın arkasına sarkan Rennes, 52'de Terrier ile öne geçti. İki dakika sonra Majer benzer pozisyonda kaleci Altay'ı da geçtikten sonra farkı ikiye taşıdı: 2-0... Ancak Fenerbahçe'nin pes etmeye hiç niyeti yoktu. İrfan Can Kahveci, 60'ta tekrar sahneye çıktı. Harika bir golle skoru 2-1'e getirdi. Teknik direktör Jesus'un yaptığı değişiklikler ile coşan sarı-lacivertliler, 90+2'de Valencia'nın penaltısıyla 2-2'yi buldu. Rennes'in bir topu direkten döndü. Grupta 4 puana ulaşan Fenerbahçe, 6 Ekim'de AEK Larnaca'yı konuk edecek.

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