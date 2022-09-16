Müthiş dönüş!

SIRADAKİ RAKİP AEK LARNACA
İkinci yarıda sahada gol düellosu vardı. İki kez üst üste savunmanın arkasına sarkan Rennes, 52'de Terrier ile öne geçti. İki dakika sonra Majer benzer pozisyonda kaleci Altay'ı da geçtikten sonra farkı ikiye taşıdı: 2-0... Ancak Fenerbahçe'nin pes etmeye hiç niyeti yoktu. İrfan Can Kahveci, 60'ta tekrar sahneye çıktı. Harika bir golle skoru 2-1'e getirdi. Teknik direktör Jesus'un yaptığı değişiklikler ile coşan sarı-lacivertliler, 90+2'de Valencia'nın penaltısıyla 2-2'yi buldu. Rennes'in bir topu direkten döndü. Grupta 4 puana ulaşan Fenerbahçe, 6 Ekim'de AEK Larnaca'yı konuk edecek.