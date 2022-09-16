Jesus inatçı ve kararlı

Son olarak Kayserispor'da yardımcı antrenör olarak çalışan Selçuk Erdoğan, Jorge Jesus'un çok inatçı bir teknik adam olduğunu söyledi. Erdoğan, "Jorge Jesus'un kararlı bir yapısı var. Özellikle Fenerbahçe'deki oyuncu arkadaşlarımla konuştuğumda inanılmaz derecede tecrübelerini onlara aktardığını söylüyorlar. Jesus'tan beklentiniz şampiyonluk olur. Şampiyon olmadığı zaman eleştirilecek" ifadelerini kullandı.
Son olarak Kayserispor'da yardımcı antrenör olarak çalışan Selçuk Erdoğan, Jorge Jesus'un çok inatçı bir teknik adam olduğunu söyledi. Erdoğan, "Jorge Jesus'un kararlı bir yapısı var. Özellikle Fenerbahçe'deki oyuncu arkadaşlarımla konuştuğumda inanılmaz derecede tecrübelerini onlara aktardığını söylüyorlar. Jesus'tan beklentiniz şampiyonluk olur. Şampiyon olmadığı zaman eleştirilecek" ifadelerini kullandı.