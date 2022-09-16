Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'dan sürpriz kanat hamlesi! Ocak ayında geliyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'dan sürpriz kanat hamlesi! Ocak ayında geliyor

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin kapanmasının ardından Ocak ayı için harekat başladı. Kadroda rotasyonu genişletmek isteyen sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın kanat bölgesi için yıldız futbolcuyla anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 09:55 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 10:20
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Sarı-lacivertlilerden sürpriz kanat hamlesi! Ocak ayında geliyor

Yarıştığı kulvarlarda başarı için kadroda rotasyon artırılmak isteniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Sarı-lacivertlilerden sürpriz kanat hamlesi! Ocak ayında geliyor

Yaz transfer döneminde flaş isimlere imza attıran Fenerbahçe, ara transferde de yıldız isimlere imza attıracak gibi...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Sarı-lacivertlilerden sürpriz kanat hamlesi! Ocak ayında geliyor

Sarı-Lacivertliler ile ilgili Takvim'in Nijerya medyasından derlediği habere göre flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Sarı-lacivertlilerden sürpriz kanat hamlesi! Ocak ayında geliyor

İddiaya göre, Fenerbahçe Çekya Ligi ekiplerinden Slavia Prag'da forma giyen kanat forvet Petar Olayinka'nın peşinde...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Sarı-lacivertlilerden sürpriz kanat hamlesi! Ocak ayında geliyor

Hatta yıldız oyuncunun Ocak ayında Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşeceğini de iddia ettiler.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Sarı-lacivertlilerden sürpriz kanat hamlesi! Ocak ayında geliyor

Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan 26 yaşındaki Nijeryalı yıldız 2018 yılında Gent'ten 3.2 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Sarı-lacivertlilerden sürpriz kanat hamlesi! Ocak ayında geliyor

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Olayinka, bu sezon 9 karşılaşmada görev alırken 3 gol ve 1 asist üretti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Sarı-lacivertlilerden sürpriz kanat hamlesi! Ocak ayında geliyor

YENİ CAMİ'DE FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezon 40 maçta görev alan yıldız futbolcu sezonu 11 gol ve 5 asistle tamamlamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Sarı-lacivertlilerden sürpriz kanat hamlesi! Ocak ayında geliyor

Olayinka, Nijerya Milli Takımı'nda ise 4 kez forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Sarı-lacivertlilerden sürpriz kanat hamlesi! Ocak ayında geliyor

1.88 metre boyuna rağmen hareketli futboluyla dikkat çeken tecrübeli oyuncu, 2013-2014 yılları arasında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ligi takımlarından Yeni Cami'de ter döktü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Sarı-lacivertlilerden sürpriz kanat hamlesi! Ocak ayında geliyor

287 MAÇTA 73 GOL VE 45 ASİST

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Nijeryalı yıldız Peter Olayinka, kariyerinde 287 karşılaşmada forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Sarı-lacivertlilerden sürpriz kanat hamlesi! Ocak ayında geliyor

73 gol atarken 45 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, Çekya Ligi'nde toplamda 117 maçta 28 gole imza atarken 16 da asist üretti.

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