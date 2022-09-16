Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci damgası! Ronaldo'yu geride bıraktı

FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci damgası! Ronaldo'yu geride bıraktı

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fenerbahçe deplasmanda Rennes ile 2-2 berabere kaldı. Üst üste yediği şok gollerle 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia'nın golleriyle beraberliği sağlamayı başardı ve zorlu deplasmanda puanı kopardı. Attığı golle müsabakaya damga vuran İrfan Can Kahveci, istatistiğiyle dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 10:52
FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci damgası! Ronaldo'yu geride bıraktı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu ikinci haftasında Rennes ile kozlarını paylaştı.

FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci damgası! Ronaldo'yu geride bıraktı

Deplasmanda 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci damgası! Ronaldo'yu geride bıraktı

Roazhon Park'ta oynanan karşılaşma kıran kırana geçti ve büyük bir heyecana sahne oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci damgası! Ronaldo'yu geride bıraktı

Mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe, ilk yarının büyük bölümünde topa hakim olmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci damgası! Ronaldo'yu geride bıraktı

GOL VAR'DAN DÖNDÜ!
Fenerbahçe'nin 25. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ayağından bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci damgası! Ronaldo'yu geride bıraktı

Golün ardından hakem orta sahayı işaret ederken, pozisyon 1 dakika kadar VAR'dan izlendikten sonra gol kararı iptal edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci damgası! Ronaldo'yu geride bıraktı

Karşılıklı ataklardan sonuç çıkmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.

FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci damgası! Ronaldo'yu geride bıraktı

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN KLAS GOL!
İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım oldu. Müsabakanın 52 ve 54'üncü dakikalarında savunma arkasına atılan uzun toplarla üst üste 2 gol yiyen Fenerbahçe, gollerin şokunu 60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ayağından bulduğu golle atlattı.

FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci damgası! Ronaldo'yu geride bıraktı

Müsabakanın 83. dakikasında ev sahibi takımın 10 kişi kalmasıyla baskısını artıran sarı-lacivertliler, 90+2. dakikada Valencia'nın penaltıdan kaydettiği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci damgası! Ronaldo'yu geride bıraktı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, attığı golle dikkat çeken bir istatistiğin sahibi oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci damgası! Ronaldo'yu geride bıraktı

RONALDO'YU GEÇTİ!
Uzak mesafeden yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci, bu golüyle dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.

FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci damgası! Ronaldo'yu geride bıraktı

Opta verilerine göre; İrfan Can Kahveci, Rennes ağlarına gönderdiği golle Ekim 2019'dan bu yana Avrupa kupalarında ceza sahası dışından 5. golüne imza atarak bu alanda Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı ve bu alanda zirveye yerleşti.

FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci damgası! Ronaldo'yu geride bıraktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da 2-2 biten maç sonrası yaptığı açıklamada, "5 dakika daha uzun olsaydı bu maçı kazanırdık" dedi.

FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci damgası! Ronaldo'yu geride bıraktı

İyi bir performans gösterdiklerini dile getiren Portekizli çalıştırıcı, karakterli ve özgüvenli bir takım olduklarını ifade etti.

FENERBAHÇE HABERİ: İrfan Can Kahveci damgası! Ronaldo'yu geride bıraktı

İlk maçta Dinamo Kiev'i mağlup eden Kanarya, Rennes deplasmanından beraberlikle dönerek 4 puana ulaştı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kanarya'dan sürpriz kanat hamlesi! Ocak ayında geliyor
Fransız basını böyle gördü! "Kendi kendini batırdı"
TOKİ KONUT TİPİ SEÇİLEBİLECEK Mİ?
KPSS NE ZAMAN? | Ertelenen KPSS hangi gün, saat kaçta? - 2022 KPSS Genel Kültür Genel Yetenek ve Alan Bilgisi tarihleri
KİŞİ MEMLEKETİNDEN TOKİ EVİ ALABİLECEK Mİ?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aston Villa - Southampton maçı saat kaçta? Aston Villa - Southampton maçı saat kaçta? 10:47
Yeni Malatyaspor - Altay maçı saat kaçta? Yeni Malatyaspor - Altay maçı saat kaçta? 10:22
Hatayspor ile Kayserispor 5. kez rakip! Hatayspor ile Kayserispor 5. kez rakip! 10:14
Hatayspor - Kayserispor maçı saat kaçta? Hatayspor - Kayserispor maçı saat kaçta? 10:12
Juan Mata sürprizi! "Teklifler geldi" Juan Mata sürprizi! "Teklifler geldi" 10:03
Başakşehir'in zaferi İtalyan basınında! "İstanbul'da mor kabus" Başakşehir'in zaferi İtalyan basınında! "İstanbul'da mor kabus" 10:03
Daha Eski
Kanarya'dan sürpriz kanat hamlesi! Ocak ayında geliyor Kanarya'dan sürpriz kanat hamlesi! Ocak ayında geliyor 09:55
G.Saray - Konyaspor maçı saat kaçta? G.Saray - Konyaspor maçı saat kaçta? 09:52
Fransız basını böyle gördü! "Kendi kendini batırdı" Fransız basını böyle gördü! "Kendi kendini batırdı" 08:37
Olay sözler! "Onun için üzülüyorum" Olay sözler! "Onun için üzülüyorum" 08:12
Yıldız isme övgüler yağdırdı! "Vazgeçilmez, önemli ve gerekli" Yıldız isme övgüler yağdırdı! "Vazgeçilmez, önemli ve gerekli" 07:33
5 dakika olsa kazanırdık 5 dakika olsa kazanırdık 01:23