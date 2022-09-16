Berisha: Pişman değilim

Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha, Bundesliga'daki ikinci maçında asist yaparak ilk skor katkısını gerçekleştirdi. Alman forvet, Bundesliga'da oynama hayali gerçekleştiği için mutlu olduğunu belirtirken, "Fenerbahçe'de deneyim kazandım. Bu maceradan dolayı pişman değilim. Yeni bir şeyler yapmak için ayrılmak zorundaydım. Augsburg'da aç bir takım var. Ligde kalmak için çalışacağız" diye konuştu. Öte yandan Augsburg'lu taraftarların büyük çoğunluğu ankette Berisha'nın 8 gol atabileceğine inanmadıklarını belirtti.
Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha, Bundesliga'daki ikinci maçında asist yaparak ilk skor katkısını gerçekleştirdi. Alman forvet, Bundesliga'da oynama hayali gerçekleştiği için mutlu olduğunu belirtirken, "Fenerbahçe'de deneyim kazandım. Bu maceradan dolayı pişman değilim. Yeni bir şeyler yapmak için ayrılmak zorundaydım. Augsburg'da aç bir takım var. Ligde kalmak için çalışacağız" diye konuştu. Öte yandan Augsburg'lu taraftarların büyük çoğunluğu ankette Berisha'nın 8 gol atabileceğine inanmadıklarını belirtti.