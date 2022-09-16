Haberler Fenerbahçe Berisha: Pişman değilim

Berisha: Pişman değilim

Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha, Bundesliga'daki ikinci maçında asist yaparak ilk skor katkısını gerçekleştirdi. Alman forvet, Bundesliga'da oynama hayali gerçekleştiği için mutlu olduğunu belirtirken, "Fenerbahçe'de deneyim kazandım. Bu maceradan dolayı pişman değilim. Yeni bir şeyler yapmak için ayrılmak zorundaydım. Augsburg'da aç bir takım var. Ligde kalmak için çalışacağız" diye konuştu. Öte yandan Augsburg'lu taraftarların büyük çoğunluğu ankette Berisha'nın 8 gol atabileceğine inanmadıklarını belirtti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 06:50
Berisha: Pişman değilim
Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha, Bundesliga'daki ikinci maçında asist yaparak ilk skor katkısını gerçekleştirdi. Alman forvet, Bundesliga'da oynama hayali gerçekleştiği için mutlu olduğunu belirtirken, "Fenerbahçe'de deneyim kazandım. Bu maceradan dolayı pişman değilim. Yeni bir şeyler yapmak için ayrılmak zorundaydım. Augsburg'da aç bir takım var. Ligde kalmak için çalışacağız" diye konuştu. Öte yandan Augsburg'lu taraftarların büyük çoğunluğu ankette Berisha'nın 8 gol atabileceğine inanmadıklarını belirtti.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Milli yıldız paylaşılamıyor! Galatasaray ve Beşiktaş’ın ardından bu kez Fenerbahçe gözünü dikti…
TOKİ’nin arsa fiyatları belli oldu! Ayda 937 liraya arsa! Konut arsasına kimler başvurabilir?
Beşiktaş'ta Ersin krizi sürüyor! "Ben sadece hakkımı istiyorum"
Kara Kartal'da değişim zamanı! Ismael rotasyon yapacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kanarya geri döndü!
Jesus çılgına döndü! Rennes tribünleri...
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Uzman öğretmenlik örnek sorular ve cevapları yayınlandı!
TOKİ başvuru ücreti ne kadar 2022?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yıldız isme övgüler yağdırdı! "Vazgeçilmez, önemli ve gerekli" Yıldız isme övgüler yağdırdı! "Vazgeçilmez, önemli ve gerekli" 07:33
5 dakika olsa kazanırdık 5 dakika olsa kazanırdık 01:23
Müthiş dönüş! Müthiş dönüş! 01:22
Doğru kadro mu? Doğru kadro mu? 01:21
Kalite ve mücadele Kalite ve mücadele 01:20
Roma evinde rahat kazandı Roma evinde rahat kazandı 00:38
Daha Eski
AEK Larnaca Kiev'i deplasmanda yıktı! AEK Larnaca Kiev'i deplasmanda yıktı! 00:38
Belözoğlu: Bizim için her şey çok iyi gidiyor Belözoğlu: Bizim için her şey çok iyi gidiyor 00:38
Belözoğlu: Bizim için her şey çok iyi gidiyor Belözoğlu: Bizim için her şey çok iyi gidiyor 00:37
AEK Larnaca Kiev'i deplasmanda yıktı! AEK Larnaca Kiev'i deplasmanda yıktı! 00:34
Jorge Jesus: Kazanabilirdik! Jorge Jesus: Kazanabilirdik! 00:33
Jorge Jesus: Kazanabilirdik! Jorge Jesus: Kazanabilirdik! 00:31