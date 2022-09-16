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5 dakika olsa kazanırdık

“Oyuncularımızı tebrik ediyorum, 2-0’dan geldik. Beş dakika daha olsa kazanırdık”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 06:50
5 dakika olsa kazanırdık
F.Bahçe Teknik Direktörü Jesus, Rennes karşısında galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. "Oyuncularımızı tebrik ediyorum, 2-0'dan geldik" diyen Portekizli teknik adam, "Bir 5 dakika daha olsa maçı 3-2 kazanırdık. Yaptığımız değişikliklerin de skoru almamızda yardımı oldu. Kim oynarsa oynasın seviyemizi gösteriyoruz. Oyuncularım oyun kalitesinden ödün vermiyorlar. Onlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Grubun favorilerinin Kiev ve Rennes olduğunu tekrar hatırlatan Jesus, "Bu fikrim değişmedi. Biz kendi mücadelemize bakacağız" değerlendirmesinde bulundu.
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