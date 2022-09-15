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Rennes Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Grupların ikinci maçları oynanırken temsilcimiz Fenerbahçe Fransa'da Rennes ile karşılaşacak. İlk maçında Dinamo Kiev'i mağlup eden Kanarya, Rennes'i de mağlup edip ikide iki yapmak istiyor. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 20:44 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 20:59
Rennes Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Grupların ikinci maçları oynanırken temsilcimiz Fenerbahçe Fransa'da Rennes ile karşılaşacak.

İlk maçında Dinamo Kiev'i mağlup eden Kanarya, Rennes'i de mağlup edip ikide iki yapmak istiyor.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Melling, Bourigeaud, Ugochukwu, Majer, Sulemana, Gouiri, Terrier.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Henrique, Szalai, Peres, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Lincoln, King, Batshuayi.

RENNES - FENERBAHÇE MAÇI CANLI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Rennes - Fenerbahçe maçı 15 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

RAKİP FİLELERE 179 GOL

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 129 müsabakada 56 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 179 gol gönderirken, kalesinde 163 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 75 maça çıktı. Bu müsabakalarda 38 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 107 gol atarken, 72 gol yedi.

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