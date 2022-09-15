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RENNES FENERBAHÇE CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Rennes - Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Rennes ile karşılaşacak. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, kazanmak ve 2'de 2 yapmak istiyor. Müsabakayı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Rennes - Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 13:00 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 13:30
RENNES FENERBAHÇE CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Rennes - Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Rennes - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ile Rennes karşı karşıya gelecek. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ilk maçında Dinamo Kiev'i yenere 3 puan ile Avrupa serüvenine başlamıştı. Fenerbahçe - Rennes maçı ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Rennes - Fenerbahçe maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

RENNES - FENERBAHÇE MAÇI CANLI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Rennes - Fenerbahçe maçı 15 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

RENNES - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

RENNES: Mandanda, Traore, Rodon, Theate, Truffert, Bourigeaud, Ugochukwu, Majer, Sulemana, Terrier, Amine Gouri.

FENERBAHÇE: Altay, Gustavo, Szalai, Peres, Arao, Crespo, Osayi, Alioski, Rossi (Batshuayi), King, Pedro.

FENERBAHÇE'NİN RENNES MAÇI KADROSU

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Rennes müsabakasının kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Fransa'nın Rennes takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 248. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 247 müsabakada 91 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 314 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 359 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 75 38 21 16 107 72
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 34 12 11 11 48 39
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2 0 0 2 4 6
TOPLAM 247 91 53 103 314 359

KUPA 2'DE 130. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 130. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 129 müsabakada 56 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 179 gol gönderirken, kalesinde 163 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 75 maça çıktı. Bu müsabakalarda 38 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 107 gol atarken, 72 gol yedi.

ASpor CANLI YAYIN

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