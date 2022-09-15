Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus Rennes maçının ardından konuştu!

Jorge Jesus Rennes maçının ardından konuştu!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Fransa'da Rennes ile berabere kaldı. Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Jesus'un o sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 00:31 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 00:51
Jorge Jesus Rennes maçının ardından konuştu!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Fransa'da Rennes ile berabere kaldı.

Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Jesus'un o sözleri;

"2-0'dan maçı çevirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 5 dakika daha olsa kazanabilirdik. Taraftarlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ederim"

"Tribündeki taraftarların Fenerbahçe futbolcusuna laf söylemesi normal değil ancak böyle şeyler oluyor futbolda. Oyuncularımı bu akşam gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum"

"Fikrim hala aynı. Rennes ve Dinamo Kiev favori."

"BİZİM İÇİN ZOR BİR SÜREÇ"

"İyi bir takıma karşı oynamış olduk, Rennes'in hücum oyuncuları çok yetenekli. Çok para harcadılar oraya, kaliteli bir oyuncu grupları var. Bizim savunmamız yenilmez değil. Defansın arkasına atılan topları güzel bir şekilde attılar, onları da bu özellikler öne çıkarıyor. Biz de sahada çaba sarf ettik, oyuncularım gollerden sonra çabuk toparladı. Benim şuan düşündüğüm tek şey 2 gün sonra oynayacağımız Süper Lig maçı, tek bir antrenmanla toparlamamız lazım. Bizim için zor bir süreç."

"Elimdeki bütün oyunculara güveniyorum, bunu söyleyip her maça aynı kadroyla çıksam bu samimi olmazdı. Elimden geldiği kadarıyla tüm kadroyu kullanmaya çalışıyorum, 3 günde 1 maç yapıyoruz. Güçlü kalmamız gerekiyor, onlar da bundan keyif alıyor. Daha iyi olacağız. Kim oynarsa oynasın, kalitemiz düşmüyor."

"Maçtaki negatif olan nadir şeylerden biriydi Luan Peres'in sakatlığı. Şuan oyuncu hastanede, kırık yok bildiğim kadarıyla. İyi olmasını temenni ediyorum."

"Oyuncularımı tebrik etmekten bugün yorulmayacağım, her şeylerini bugün ortaya koydular. Ellerinden gelenin fazlasını yaptılar."

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