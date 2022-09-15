Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus çılgına döndü! Rennes Fenerbahçe maçında tribünler laf attı ve işte o anlar...

Jorge Jesus çılgına döndü! Rennes Fenerbahçe maçında tribünler laf attı ve işte o anlar...

Fenerbahçe, Avrupa Ligi B Grubu 2. hafta maçında Fransız temsilcisi Rennes ile deplasmanda karşılaştı. Olaylı geçen ve 2-2 biten mücadelenin son anlarında ortalık iyice gerildi, Jorge Jesus, Rennes tribünlerinden kendisine laf atılması sonrası çılgına döndü! İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 00:14 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 00:24
Jorge Jesus çılgına döndü! Rennes Fenerbahçe maçında tribünler laf attı ve işte o anlar...

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Fransız ekibi Rennes'e deplasmanda konuk oldu.

Kıran kırana geçen, 4 golün atıldığı ve bir de kırmızı kartın çıktığı mücadelede sarı lacivertli ekip 2-0 geriden gelip maçtan 2-2'lik beraberliği söküp aldı.

Valencia, penaltı golü sonrası topu rakip file bekçisi Mandanda'dan almaya çalıştı, Mandanda topu vermeyince itiş kakış başladı. Diğer oyuncuların da olaya dahil olması sonrası ortalık iyice gerilirken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rennes tribünlerinden kendisine laf atılması sonrası adeta çılgına döndü.

Tribünlere dönerek bağırarak karşılık veren Jorge Jesus'un tepkisi ekranlara böyle yansıdı...

Görüntüler EXXEN'den alınmıştır...

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