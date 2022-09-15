Jorge Jesus çılgına döndü! Rennes Fenerbahçe maçında tribünler laf attı ve işte o anlar...

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Fransız ekibi Rennes'e deplasmanda konuk oldu.

Kıran kırana geçen, 4 golün atıldığı ve bir de kırmızı kartın çıktığı mücadelede sarı lacivertli ekip 2-0 geriden gelip maçtan 2-2'lik beraberliği söküp aldı.

Valencia, penaltı golü sonrası topu rakip file bekçisi Mandanda'dan almaya çalıştı, Mandanda topu vermeyince itiş kakış başladı. Diğer oyuncuların da olaya dahil olması sonrası ortalık iyice gerilirken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rennes tribünlerinden kendisine laf atılması sonrası adeta çılgına döndü.

Tribünlere dönerek bağırarak karşılık veren Jorge Jesus'un tepkisi ekranlara böyle yansıdı...

Görüntüler EXXEN'den alınmıştır...