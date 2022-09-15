Haberler Fenerbahçe Jesus: Kazanmak istiyoruz

Jesus: Kazanmak istiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rennes’in grubun güçlü takımlarından birisi olduğunu söyledi, zor maç olacağını belirtti. UEFA Avrupa Ligi’nde ilerlemek istediklerini, kazanmak için sahaya çıkacaklarını dile getirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Jesus: Kazanmak istiyoruz
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rennes karşısına kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Fransa'da basın toplantısı düzenleyen Portekizli teknik adam, iki takımın da grupta ilk maçlarını 3 puanla kapattığını hatırlattı, "Zor maç olacak. Hedefimiz Avrupa Ligi'nde ilerlemek. Bu nedenle kazanmak istiyoruz. Oyunculara güveniyorum" dedi.

Avrupa kupalarında Fenerbahçe'nin tekrar üst seviyelere çıkması gerektiğini belirten Jesus, kadro olarak en iyi isimleri sahaya süreceğini kaydetti. Ligde haftayı maç yapmadan geçirmelerinin hem oyuncuların dinlenmelerini hem de bu maça daha iyi hazırlanmalarını sağladığını da aktaran deneyimli hoca, bunun sahaya da olumlu yansımasını umduğunu ifade etti.
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