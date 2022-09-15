Jesus: Kazanmak istiyoruz

Avrupa kupalarında Fenerbahçe'nin tekrar üst seviyelere çıkması gerektiğini belirten Jesus, kadro olarak en iyi isimleri sahaya süreceğini kaydetti. Ligde haftayı maç yapmadan geçirmelerinin hem oyuncuların dinlenmelerini hem de bu maça daha iyi hazırlanmalarını sağladığını da aktaran deneyimli hoca, bunun sahaya da olumlu yansımasını umduğunu ifade etti.
Avrupa kupalarında Fenerbahçe'nin tekrar üst seviyelere çıkması gerektiğini belirten Jesus, kadro olarak en iyi isimleri sahaya süreceğini kaydetti. Ligde haftayı maç yapmadan geçirmelerinin hem oyuncuların dinlenmelerini hem de bu maça daha iyi hazırlanmalarını sağladığını da aktaran deneyimli hoca, bunun sahaya da olumlu yansımasını umduğunu ifade etti.
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