Haberler Fenerbahçe Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha'dan Fenerbahçe açıklaması!

Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha'dan Fenerbahçe açıklaması!

Transfer dönemini hareketli geçiren sarı lacivertliler Alman golcüsünü Augsburg'a gönderdi. 24 yaşındaki forvet oyuncusu eski kulübü Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları... (FB HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 12:46 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 12:56
ENES CEVAHİRCİ
Fenerbahçe'den Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu

Yeni sezona Jorge Jesus ile giriş yapan Fenerbahçe şampiyonluğu hedefliyor.

Fenerbahçe'den Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu

Sarı lacivertliler, yıldız isimleri kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu

Forvet hattına Joao Pedro, Joshua King ve Michy Batshuayi'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe kadroda revizyona gitti.

Fenerbahçe'den Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu

Sezon hazırlıklarında Jesus'un gözüne giremeyen Mergim Berisha, Augsburg'a kiralandı.

Fenerbahçe'den Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu

Ausgburg'a transfer olduğu için mutlu olan golcü oyuncu açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu

Alman basınına konuşan Berisha, "Bundesliga'da oynamak her zaman benim hayalimdi. Augsburg'da oldu, bunun için gururlu ve minnettarım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu

Augsburg için yeni deneyimler yaşayacağını belirten Berisha, "Takımın kalitesi var. Aç bir takımımız var ve sakatlar geri döndüğünde daha da güçleneceğiz." dedi.

Fenerbahçe'den Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu

Augsburg'un konumu hakkında konuşan Berisha, Küme düşme savaşında takıma çok güveniyorum, bir sezonu endişelenmeden atlatabiliriz. Benden daha fazlası gelecek." açıklamalarını yaptı.

Fenerbahçe'den Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu

Sarı lacivertlilerden ayrılığının alternatifinin olmadığını aktaran Berisha, "Yeni bir heyecan benim için cazipti." dedi.

Fenerbahçe'den Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu

Berisha Fenerbahçe'den ayrılığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu

Berisha "Ayrıldığım için pişman değilim, Fenerbahçe'de iyi deneyimler yaşadım." dedi.

Fenerbahçe'den Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu

Berisha, Fenerbahçe'ye 2021-2022 sezonunda Avusturya'nın Salzburg ekibinden transfer olmuştu.

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