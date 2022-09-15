Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha'dan Fenerbahçe açıklaması!

Yeni sezona Jorge Jesus ile giriş yapan Fenerbahçe şampiyonluğu hedefliyor.
Sarı lacivertliler, yıldız isimleri kadrosuna kattı.
Forvet hattına Joao Pedro, Joshua King ve Michy Batshuayi'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe kadroda revizyona gitti.
Yeni sezona Jorge Jesus ile giriş yapan Fenerbahçe şampiyonluğu hedefliyor.
Sarı lacivertliler, yıldız isimleri kadrosuna kattı.
Forvet hattına Joao Pedro, Joshua King ve Michy Batshuayi'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe kadroda revizyona gitti.
Sezon hazırlıklarında Jesus'un gözüne giremeyen Mergim Berisha, Augsburg'a kiralandı.
Ausgburg'a transfer olduğu için mutlu olan golcü oyuncu açıklamalarda bulundu.
Alman basınına konuşan Berisha, "Bundesliga'da oynamak her zaman benim hayalimdi. Augsburg'da oldu, bunun için gururlu ve minnettarım." ifadelerini kullandı.
Augsburg için yeni deneyimler yaşayacağını belirten Berisha, "Takımın kalitesi var. Aç bir takımımız var ve sakatlar geri döndüğünde daha da güçleneceğiz." dedi.
Augsburg'un konumu hakkında konuşan Berisha, Küme düşme savaşında takıma çok güveniyorum, bir sezonu endişelenmeden atlatabiliriz. Benden daha fazlası gelecek." açıklamalarını yaptı.
Sarı lacivertlilerden ayrılığının alternatifinin olmadığını aktaran Berisha, "Yeni bir heyecan benim için cazipti." dedi.
Berisha Fenerbahçe'den ayrılığı hakkında açıklamalarda bulundu.
Berisha "Ayrıldığım için pişman değilim, Fenerbahçe'de iyi deneyimler yaşadım." dedi.
Berisha, Fenerbahçe'ye 2021-2022 sezonunda Avusturya'nın Salzburg ekibinden transfer olmuştu.
Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli formayı 34 kez giyen Berisha, 8 gol katkısı sağladı.
Berisha bu sezon Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor'a karşı 1 gol atmıştı.
Fenerbahçe Berisha'nın bonservisine 5 milyon euro ödemişti.